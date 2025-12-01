Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa de una manera que pocos se hubieran imaginado; “seguimos caminos distintos”

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, respondió a su expareja, la exclavadista y medallista olímpica Paola Espinosa, quien denunció al manda más de la dependencia por amenazar para despojarla de una propiedad que ella había adquirido con sus propios recursos.

En un comunicado lanzado en su cuenta de Instagram, Rommel Pacheco le habló a la opinión pública y abordó las “recientes notas, especulaciones y comentarios difundidos en distintos medios y redes sociales, considero importante aclarar con serenidad y transparencia algunos”.

Paola Espinosa, en entrevista con Proceso, comentó que adquirió una casa en Mérida con recursos propios casi por completo, sin embargo, la propiedad terminó en poder de Pacheco en circunstancias que la exclavadista calificó como injustas. El director de la Conade escribió que recuerda su relación con Espinosa con cariño y que no hablará mal de ella.

“Sobre declaraciones de terceros, no tengo nada que comentar. Yo siempre voy a respetar a quien formó parte de una etapa de mi vida. Recuerdo esa etapa con cariño y con la madurez de saber que todos crecemos y seguimos caminos distintos. Nunca me voy a expresar negativamente de nadie”, indicó.

Pacheco, quien pidió que se mantenga el respeto a su actual pareja y su familia, aseguró que su patrimonio es transparente.

“Lo único que pido es el mismo respeto para mi esposa, para mi hijo y para mi familia. En cuanto a las referencias hechas esta mañana a la Presidenta durante la conferencia matutina, tal como lo mencionó, aclaro nuevamente: todo en mi patrimonio está en orden, declarado y en absoluta transparencia”, comentó.

¿Qué más dijo Rommel Pacheco sobre Paola Espinosa?

“Sobre las diversas versiones que circulan, prefiero mantenerme al margen de cualquier confrontación. México enfrenta retos importantes y es momento de enfocarnos en construir, no en alimentar chismes o narrativas que no aportan”, comentó.

“Asimismo, hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación para ejercer su labor con responsabilidad, verificando la información antes de replicarla. La veracidad y la transparencia son imprescindibles”, aseguró.

Rommel Pacheco siguió su mensaje asegurando que su mente está enfocada en trabajar en la Conade y en fortalecer el deporte para que México obtenga mejores resultados.

“Mi enfoque está y seguirá estando en trabajar, en fortalecer el deporte y en seguir dando resultados para México. No me distraerán las calumnias ni los rumores. Mi convicción es clara: honestidad, trabajo y respeto por encima de todo”, dijo.

aar