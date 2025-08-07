‘Tlaxcala, la mejor sede en la historia de la Olimpiada Nacional Conade 2025’: Rommel Pacheco .

Al inaugurar la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros celebró la histórica cosecha de 42 medallas obtenidas por Tlaxcala en la Olimpiada Nacional Conade 2025 -que representa la cifra más alta desde el año 2010- y anunció una inversión récord de mil 100 millones de pesos para el próximo año destinada exclusivamente a infraestructura deportiva.

Acompañada por el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, la mandataria reconoció a los atletas tlaxcaltecas que ganaron medallas de oro y a sus entrenadores con un estímulo de 20 mil pesos, y dio a conocer que se autorizó la contratación de entrenadores de alto nivel, incluso internacionales, para consolidar a la entidad como referente del deporte de alto rendimiento.

“Le apostamos a formar jóvenes sanos, comprometidos y alejados de los vicios, que inspiren a otros a enamorarse del deporte. El gobierno seguirá invirtiendo en ustedes, en uniformes de calidad y en las mejores instalaciones”, afirmó.

Cuéllar Cisneros detalló que Tlaxcala alcanzó en la pasada Olimpiada Nacional una cosecha histórica de 42 medallas, cifra que duplica los resultados obtenidos en 2019 y 2021. Logrado en un escenario más competitivo, con mayor número de estados participantes y un nivel de profesionalización sin precedentes, este resultado, dijo, refleja la solidez de la reserva deportiva estatal, ya que el 90 por ciento de las y los medallistas tienen entre 12 y 18 años.

Asimismo, explicó que a la inversión histórica en infraestructura deportiva se suman cientos de canchas rehabilitadas, equipamiento y mobiliario especializado. “Vamos a tener una de las mejores ciudades deportivas de alto rendimiento del país”, aseguró.

El director general @Rommel_Pacheco, junto a la Gobernadora de Tlaxcala, @LorenaCuellar, inauguraron la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en la entidad e hizo entrega de estímulos a las y los medallistas de la Olimpiada Nacional CONADE 2025 🇲🇽. pic.twitter.com/Ucia17SgkJ — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2025

La gobernadora refrendó el compromiso del estado de continuar organizando eventos de talla internacional con el mismo compromiso y calidad que han posicionado a Tlaxcala como referente nacional.

En su intervención, el titular de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, reconoció la organización, hospitalidad y calidad de la infraestructura con la que el estado recibió la Olimpiada Nacional 2025, evento que calificó como “la mejor Olimpiada de la historia, que no solo cumplió, sino superó por mucho las expectativas”.

Además, adelantó que, si la gobernadora Lorena Cuéllar así lo decide, propondrá que Tlaxcala vuelva a ser sede de la Olimpiada Nacional en 2026.

“Por la calidad de sus instalaciones, la organización impecable y el cariño de su gente, sería un honor que el próximo año esta gran fiesta del deporte vuelva a celebrarse aquí”, indicó.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, aseveró que, para garantizar condiciones que permitan a los atletas alcanzar su máximo desarrollo, se han implementado estrategias como la entrega de becas a entrenadores y deportistas, divididas en tres modalidades: por resultado, para quienes logran medallas en competencias nacionales e internacionales; de continuidad, para aquellos que atraviesan lesiones o bajas de rendimiento; y de proyección, dirigidas a jóvenes que aún no han obtenido resultados, pero que, tras una evaluación técnica, muestran alto potencial.

“Con mucha satisfacción puedo decir que el 82 por ciento de las becas de proyección se han convertido en becas por resultado”, apuntó.

En tanto, el director de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Vicente Mazorra Herrera, dio a conocer que, de 2021 a 2024, el Gobierno del Estado ha invertido más de 446 millones de pesos en 70 obras de infraestructura deportiva, y que para este 2025 se tienen programados 287 millones de pesos adicionales en 16 proyectos más.

“Con ello, Tlaxcala alcanza una inversión histórica de 733 millones de pesos en este rubro, cumpliendo un compromiso central de la actual administración”, afirmó.

Explicó que la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento inició en 2024 con una inversión de 130.9 millones de pesos, que dio lugar a un pabellón de 3 mil 562 metros cuadrados para deportes de pelota y combate, incluyendo canchas de voleibol, basquetbol y handball, así como áreas para karate, judo y lucha grecorromana.

Adelantó que ya está en licitación la tercera etapa, con recursos superiores a 180 millones de pesos, que contempla dos nuevos pabellones: uno de 3 mil 318 metros cuadrados para gimnasia, otro de 500 metros cuadrados para halterofilia, un espacio de usos múltiples, cancha de futbol 7, patinódromo, trotapista, pista BMX y diversas obras exteriores. Su conclusión está prevista, abundó, para el primer trimestre de 2026, con lo que el complejo sumará una inversión total de 447 millones de pesos.

Como parte del evento, la gobernadora Lorena Cuéllar y Rommel Pacheco entregaron el Pabellón “A” para disciplinas de combate y raqueta, así como las oficinas administrativas del IDET.

Además, entregaron reconocimientos en representación de los 49 deportistas y 29 entrenadores que participaron en la Olimpiada Nacional a: Nisi Bautista Sánchez, medalla de oro en 800 metros planos; Yandel Huerta Sánchez, medalla de oro en 800 metros planos; Bárbara Natalia Padilla Rugerio, medalla de oro en judo de 78 kilogramos; y Carlos Mauricio Zecua Vázquez, medalla de oro en Taekwondo en la categoría de 48 kilogramos.

También fueron reconocidos Eduardo Mijares Carro, doble medallistas de plata en dobles varonil y por equipo en squash; Malko Briseño Romero, doble medallista de plata en dobles varonil y por equipo en squash; Samantha Itzel Carranza Muñoz, doble medallista de bronce, pareja femenil y equipo femenil en gimnasia de trampolín; Frida Vanessa González Castañeda, triple medallista de bronce, individual, parejas femenil y equipo femenil en gimnasia de trampolín, y Fabián Gabriel Cázares González, triple medallista de bronce levantamiento de pesas.

Al evento asistieron Raúl Aguilar Coronado, director de Eventos Nacionales y Selectivos de Conade; Anel Bañuelos Meneses, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local; Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el Estado; el general de Brigada de Estado Mayor Martín Jaramillo Barrios, comandante de la 23ª Zona Militar; el general Brigadier de Estado Mayor Raúl Martínez González, comandante de la Guardia Nacional en Tlaxcala; la diputada federal Irma Jordana Garay Loredo; y los presidentes municipales Idelfonso Carlos Roldán, de Panotla, y Javier Rivera Bonilla, de Apizaco, así como madres, padres y familiares de los deportistas tlaxcaltecas.

JVR