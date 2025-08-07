EU retira visa al alcalde morenista de Nogales; ‘no hay relación con algún acto indebido’

El alcalde morenista de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, se sumó a la lista de los funcionarios mexicanos a quienes el gobierno de Estados Unidos les ha cancelado la visa. Fue el mismo mandatario sonorense quien lo confirmó y dijo que los hechos no tienen relación “con algúnacto indebido”.

En un mensaje compartido desde sus redes sociales, el presidente municipal dio a conocer que el documento de ingreso a los Estados Unidos le fue retirado; lo que causó sorpresa a Gim, dado que, en junio pasado, al otorgar una entrevista con Fox News, externo su apoyo a la estrategia del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones de migrantes.

“Hoy quiero hablarte sobre mi situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida al respecto de mi situación migratoria. Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido", dijo en un video que ya recibe tanto comentarios positivos como negativos.

Comunicado oficial | Les comparto este mensaje sobre un tema importante. Los invito a verlo y mantenerse informados. pic.twitter.com/zw8jWvSBtw — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) August 8, 2025

Agregó que está “seguro de que el tiempo me dará la razón, no se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad, y con respeto. Sigo trabajando de manera normal y con la misma intensidad, me encuentro en mi oficina cumpliendo con mis deberes, haciendo temas urgentes, importantes, de nuestra ciudad, incluso participó en reuniones binacionales de temas de seguridad”.

Recientemente, el alcalde Gim elogió el trabajo del mandatario republicano, Donald Trump, aplaudiendo que a los migrantes se les llevara a lugares lejanos, pues, según su opinión, “enviarlos a la frontera puede llevar a nuevos intentos de ingreso”.

El alcalde es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Nogales y cuenta con algunos diplomados, uno de los más destacados es en Mejoramiento Continuo por la Universidad de Itho- Tokio-Japón. En 2014 fue el director de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

JVR