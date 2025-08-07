Rocha Moya se reúne con Claudia Sheinbaum por avances de IMSS- Bienestar.

Convocado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a Palacio Nacional a una reunión de trabajo que congregó a otros mandatarios estatales, con el propósito de analizar los avances del Programa IMSS Bienestar en cada una de las entidades federativas que adoptaron este modelo de salud pública, universal y gratuito.

En este nuevo encuentro se abordó el tema del abasto de medicamentos en todas las unidades de salud que forman parte del programa, así como lo referente al desarrollo de más infraestructura médica, pues el eje central del Programa IMSS-Bienestar es garantizar atención médica gratuita, universal y con calidad en todas las regiones del país.

La participación del gobernador Rocha reafirma el compromiso de Sinaloa con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la coordinación permanente con el Gobierno de México.

Además del gobernador Rocha, acudieron a esta reunión con la presidenta de México las gobernadoras y gobernadores de los estados de Sonora, Tabasco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

Del gobierno federal acompañaron a la presidenta Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kersenobich; el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; el director general del IMSS, Zoé Robledo; y director del ISSSTE, Martí Batres.

