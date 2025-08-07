Labubu y su Multiuniverso: Un espectáculo lleno de emociones que llega al CCT1 el 18 y 19 de octubre.

El universo de fantasía y ternura que ha conquistado al mundo cobra vida como nunca antes en “Labubu y su Multiuniverso”, un espectáculo visualmente impactante, interactivo y lleno de emociones diseñado para toda la familia. Este show se presentará en la Ciudad de México los días 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 (CCT1), y los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Con una estética cautivadora y una narrativa completamente visual —sin una sola palabra, pero con una poderosa banda sonora original—, Labubu y su Multiuniverso invita al público a sumergirse en un bosque encantado, lleno de magia, criaturas entrañables y escenarios que despiertan los sentidos.

La historia sigue a Zimomo, el guardián del Bosque Trémulo, un lugar vibrante y lleno de vida donde las emociones toman forma. Junto a él aparecen los traviesos Labubus, la meticulosa y curiosa Molly Astronauta, los adorables Cry Barbies y el soñador Dimoo, quienes emprenden una travesía para entender su identidad, encontrar amistad y aprender a navegar el caos y la ternura del mundo que los rodea.

Guiados por dos narradores que dan voz al alma del bosque, estos personajes enfrentarán pruebas mágicas, desafíos emocionales y momentos de profunda conexión, en una experiencia escénica que evoluciona junto a sus protagonistas.

La puesta en escena combina tecnología de primer nivel, diseño lumínico envolvente, música original, vestuarios únicos y coreografías expresivas para crear un universo multisensorial que cautiva desde el primer instante. Hongos que brillan, luciérnagas danzantes, árboles que susurran y paisajes en transformación constante hacen de este show una vivencia emocional y visual inigualable.

Lejos de ser un espectáculo infantil convencional, Labubu y su Multiuniverso conecta con espectadores de todas las edades, celebrando la belleza de sentir, la importancia de ser uno mismo y el poder de la imaginación colectiva.

Funciones:

18 y 19 de octubre 11:00 h, 13:30 h y 17:00 h Centro Cultural Teatro 1, Ciudad de México Boletos ya disponibles en Ticketmaster

¿Quién puede acudir a “Labubu y su Multiuniverso”?

Ideal para toda la familia, Labubu y su Multiuniverso promete dejar una huella imborrable en el corazón de quienes se atrevan a cruzar la frontera de lo posible y descubrir la magia que habita en lo más profundo del bosque… y de nosotros mismos.