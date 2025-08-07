EU duplica recompensa por Nicolás Maduro, ligado al Cártel de Los Soles; ahora ofrece 50 mdd

Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares (mdd) por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue ligado al Cártel de Los Soles.

De esta forma, el gobierno estadounidense duplicó la cifra de 25 mmd que ofrecía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por el mandatario venezolano y altos mandos de dicha administración.

Nicolás Maduro, uno de los narcotraficantes más grandes del mundo: Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, fue la encargada de realizar el anuncio de la recompensa por Nicolás Maduro. En un video publicado en X, Bondi dijo que el presidente de Venezuela utiliza al “Tren De Aragua, al Cártel de Sinaloa y al Cartel de Los Soles para traer drogas mortales y violencia” a Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Servicios médicos acudieron al lugar Helicóptero se estrella y deja dos muertos en el río Mississippi

Asimismo, la fiscal estadounidense aseguró que el mandatario de Venezuela es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

Pam Bondi pidió a cualquiera que tenga información de Nicolás Maduro que ayude a que “este criminal sea llevado ante la justicia”, a comunicarse al teléfono 1-202-307-4228, para evaluar la información y dar la recompensa.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Designan al Cártel de Los Soles como organización terrorista

El gobierno de Estados Unidos anunció en julio la designación oficial del Cártel de Los Soles como una organización criminal trasnacional, una medida que busca combatir el narcotráfico y la violencia transfronteriza que afecta a comunidades estadounidenses.

Según el Departamento de Estado, este cartel ha estado involucrado activamente en el tráfico de drogas, generando una red de corrupción, violencia y desestabilización en la región.

Estados Unidos aseguró que el nombre del cartel se deriva de las insignias del sol que a menudo se representan en los uniformes de los oficiales militares venezolanos, por quienes también ofrecen recompensa.

Además, afirmó que el Cartel de Los Soles (también conocido como Cartel de los Soles) es liderado por Nicolás Maduro y otras personas venezolanas de alto rango en el régimen.

Nicolás Maduro, uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, afirma Pam Bondi ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.