Yucatán lanza ‘Santuario Maya’, su apuesta turística con enfoque cultural y sostenible

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó la nueva campaña turística: “Santuario Maya”, la cual busca atraer a más turistas nacionales y del sur de Estados Unidos; además de proyectar a la entidad como un destino que ofrece cultura, atractivos naturales, arqueológicos y gastronómicos, y también es idóneo para el turismo de reuniones y de romance, es un estado donde reside el legado de la cultura maya.

“Más que una campaña vamos a presentar una visión, una manera de ver de sentir y de vivir Yucatán, porque Yucatán no se conoce, Yucatán se siente”, agregó el funcionario.

Díaz Mena señaló que el objetivo de esta campaña turística es que más visitantes y turistas nacionales e internacionales aumenten el número de noches de pernocta en la entidad y de esa forma haya más derrama económica en beneficio de las comunidades, las familias y también para los más de 12 mil artesanos que tiene un sustento a través del turismo.

Yucatán es naturaleza viva. 🍃



Cenotes, selvas, cavernas y manglares que conectan con lo más profundo.

Un destino sagrado que hoy, más que nunca, reconocemos como lo que es: un Santuario Maya. 🦩



Descúbrelo ➡️ https://t.co/M09IpLj9Iq#SantuarioMaya #VisitYucatan — Yucatan Turismo (@YucatanTurismo) July 26, 2025

Aseguró que busca que la entidad que gobierna sea reconocida no sólo por Chichén Itzá, que aunque es uno de los lugares más visitados, la entidad tiene otros atractivos como Uxmal, Chacmultún, o bien sus pueblos mágicos o que se disfrute de las playas limpias.

“Queremos, con apoyo de todos los touroperadores, promover el turismo comunitario, que no solamente sea nuestra máxima joya de la cultura maya Chichén Itzá, la que más visitan los turistas, sino que promovamos el turismo comunitario”, agregó durante la presentación de Santuario Maya en la Ciudad de México.

El ejecutivo estatal aseguró que, a pesar de que buscan que lleguen más personas a Yucatán, la campaña busca consolidar un turismo sostenible, que fomente prácticas responsables, que proteja el medio ambiente y la cultura.

“Queremos reiterar el compromiso con el desarrollo del turismo sostenible y la preservación de nuestra herencia cultural, consolidando la imagen de Yucatán como un auténtico Santuario Maya a nivel global, queremos que cada turista se lleve un pedazo de Yucatán en su corazón”, indicó.

Destacó que la entidad tiene una ubicación estratégica y además, conectividad aérea pues tiene vuelos directos desde Mérida a las principales ciudades del país y conexiones con los estados del sur estadounidense; y también con diversas capitales centro y sudamericanas.

Asimismo, reiteró que, cada turista o visitante que llegue a Yucatán significa mayores ingresos, desarrollo y más oportunidades para el pueblo maya.

“Agradecemos a cada turista porque su visita significa más ingresos para nuestras comunidades, más empleos, más desarrollo, más oportunidades para nuestro pueblo maya. Por eso es tan importante que el turismo llegue a todos los municipios porque cada uno tiene una esencia diferente que ofrecer, algo particular que lo hace único. Queremos que el turismo llegue a todas y todos”, puntualizó el gobernador morenista.

Finalmente, destacó que en Yucatán hay seguridad para las personas que deseen conocer la entidad.

“Es el lugar más seguro del país y esto permite que muchos turistas nacionales vayan con sus familias y se sientan realmente en libertad, los niños pueden salir en bicicleta, caminar por las calles a cualquier hora de la noche o visitar cualquier lugar con total tranquilidad. Esto es uno de los valores agregados que tiene Yucatán por su seguridad y por la tranquilidad con la que vivimos”, aseveró el gobernador Díaz Mena.