¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y cuántos le faltan para llegar a las 1000?

Cristiano Ronaldo no se cansa de anotar goles con el Al-Nassr y la Selección de Portugal y cada vez está más cerca de llegar a la cifra de 1000 anotaciones para ser el primer y único futbolista profesional en lograr este tremendo récord en su carrera.

La última anotación de ‘El Bicho’ fue el 23 de noviembre del 2025, cuando marcó un tremendo golazo de chilena con el Al-Nassr en el partido ante el Al Khaleej, para contribuir con una anotación en la goleada de 4-1 del conjunto árabe en la Saudi Pro League.

De momento, el astro portugués cuenta con 954 goles en su carrera y el equipo de Cristiano Ronaldo aún tiene cinco encuentros pendientes antes de culminar el 2025, así que CR7 todavía puede sumar unos dos o tres goles a su cuenta personal para estar más cerca de su meta.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Femenil Este es el equipo con más títulos en la historia de la Liga MX Femenil

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los 1000?

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de llegar a los 1000 goles en su carrera y ser el primer futbolista profesional en conseguir esta marca, algo que será difícil de superar en varios años dentro del deporte.

De momento, a Ronaldo le hacen falta 46 goles para llegar a la meta que tiene, la cual, en una de esas, la podría conseguir en la Copa del Mundo 2026, que será el sexto Mundial al hilo de ‘El Bicho’, algo histórico que solo él, Lionel Messi y Guillermo Ochoa podrían conseguir.

De igual forma, en sus participaciones con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo siempre busca hacer goles para que la cifra con cuatro números llegue lo más pronto posible, porque otro factor que tiene en contra es que también el retiro está cerca.

Ronaldo doing Ronaldo things. 🐐 pic.twitter.com/v54nSQZPW9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025

Cristiano Ronaldo lleva tres partidos consecutivos marcando con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo continúa en gran forma a pesar de su edad y, en los últimos tres partidos con el Al-Nassr, el astro portugués ha marcado para ayudar a su equipo a conseguir la victoria en la Saudi Pro League.

Todo inició en el cotejo ante el Al-Fayha, donde ‘El Bicho’ logró un doblete y que su equipo se llevara la victoria por 2-0. El segundo encuentro fue ante el Neom SC, en el que Ronaldo anotó desde los once pasos y el Al-Nassr ganó por marcador de 3-1.

Ahora, ante el Al-Khaleej, Cristiano Ronaldo llega a los 954 goles en la victoria de su equipo 4-1 sobre los rivales. De momento, el Al-Nassr es el líder de la competencia con 27 puntos, logrando una ventaja de cuatro unidades sobre el Al-Hilal, segundo lugar de la general.

DCO