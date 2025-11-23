Cristiano Ronaldo anota tremendo GOLAZO de chilena con el Al-Nassr y ya casi llega a los 1000 tantos (VIDEO)

Cristiano Ronaldo no deja de sorprender a la afición del mundo, pues en esta ocasión el astro portugués volvió a dejar boquiabiertos a todos sus fanáticos con el tremendo remate de chilena que realizó para darle el cuarto gol al Al-Nassr en el partido ante el Al Khaleej.

Nawaf Boushal recibió la pelota en la banda derecha y, casi pegado a la línea de cal, mandó el servicio al corazón del área, donde el defensa del equipo rival no alcanzó a sacar la pelota, algo de lo que se dio cuenta ‘El Bicho’, pues antes de que comenzara a bajar la pelota, el portugués ya preparaba la chilena.

En el momento en que Cristiano Ronaldo contactó la pelota, el arquero del conjunto rival consiguió tocar la pelota, pero por la fuerza que llevaba el disparo de CR7, el guardameta no consiguió sacar la pelota de su arco, dejando que Ronaldo lograra su segunda anotación de chilena en su carrera.

EL GOL 954 DE CRISTIANO RONALDO.



CHILENA CON 40 AÑOS.



EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS! 🐐🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/LrZMNyRcJW — MT2 (@madrid_total2) November 23, 2025

Cristiano Ronaldo acecha los 1000 goles en su carrera profesional

Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer goles en su carrera profesional y esta tarde con el Al-Nassr consiguió una tremenda anotación de chilena, con la cual el portugués llega a 954 tantos como futbolista profesional y cada vez está más cerca de los 1000 goles.

‘El Bicho’ aún tiene carrera por delante y está a 46 anotaciones de convertirse en el primer futbolista en llegar a 1000 tantos, un récord que será imposible de alcanzar, ya que su más cercano perseguidor es Lionel Messi, que tiene 850 anotaciones como profesional.

Como Cristiano Ronaldo lo ha comentado, aún tiene seis meses para llegar a esa meta, pues el portugués disputará el Mundial del 2026, el cual será su sexta Copa del Mundo al hilo y tiene seis meses más para conseguir esas 46 anotaciones en su carrera.

Cristiano Ronaldo lleva tres partidos seguidos marcando con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo continúa en gran forma a pesar de su edad y, en los últimos tres partidos con el Al-Nassr, el astro portugués ha marcado para ayudar a su equipo a conseguir la victoria en la Saudi Pro League.

Todo inició en el cotejo ante el Al-Fayha, donde ‘El Bicho’ logró un doblete y que su equipo se llevara la victoria por 2-0. El segundo encuentro fue ante el Neom SC, en el que Ronaldo anotó desde los once pasos y el Al-Nassr ganó por marcador de 3-1.

Ahora, ante el Al-Khaleej, Cristiano Ronaldo llega a los 954 goles en la victoria de su equipo 4-1 sobre los rivales. De momento, el Al-Nassr es el líder de la competencia con 27 puntos, logrando una ventaja de cuatro unidades sobre el Al-Hilal, segundo lugar de la general.