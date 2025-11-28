Importante selección se niega a asistir al sorteo del Mundial 2026 por inaudita razón; ¿Quién ocupará su lugar?

Una de las 42 selecciones con lugar asegurado en el Mundial 2026 se negó a asistir al sorteo del 5 de diciembre.

La selección de Irán decidió boicotear el sorteo del Mundial 2026, a celebrarse en Washington el próximo 5 de diciembre, debido a que Estados Unidos le negó visas a miembros de su delegación, informó la agencia de noticias estatal IRNA.

La agencia citó al portavoz de la Federación de Futbol de Irán, Amir-Mahdi Alavi, quien aseguró que los funcionarios enfrentaron obstáculos de visa que van más allá de consideraciones deportivas.

federation has become unsportsmanlike. As a result, it has been decided that none of the members of FFIRI or the #TeamMelli staff will participate in the World Cup draw ceremony.”



Amir-Mahdi Alavi expresó que la federación iraní se había comunicado con la FIFA y esperaba que pudiera ayudar a resolver el problema.

Gobierno de EU veta a ciudadanos de 12 países, entre ellos otro clasificado al Mundial

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluye a Haití, que la semana pasada se clasificó para el Mundial 2026.

Sin embargo, se prometieron exenciones para “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de Estado”.

No está claro si las exenciones también eran aplicables al sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington.

Se esperaba que la delegación iraní estuviera encabezada por el presidente de su Federación de Futbol, ​​Mehdi Taj, uno de los dirigentes más importantes del balompié asiático, y miembro de dos comités de la FIFA que supervisan el Mundial 2026.

Taja es, además, uno de los vicepresidentes de la Confederación Asiática de Futbol y miembro de paneles de la FIFA con responsabilidad sobre las competencias del organismo rector, además del futbol de selecciones varoniles en general.

Un récord de 48 equipos participará en el Mundial del 2026, a desarrollarse del 11 de junio al 19 de julio, en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.

Irán, un muy posible rival de México en el Mundial 2026

La negativa de Irán por asistir al sorteo del Mundial 2026 hace muy grande la posibilidad de que la selección asiática sea uno de los integrantes del grupo de México en el magno evento.

Otra opción es que Irán quede ubicada en el Grupo B junto con Canadá, otro de los coanfitriones del magno evento, pues así los asiáticos no jugarían ninguno de sus duelos de la fase de grupos en suelo estadounidense.

Irán se ubica en el bombo 4 para el sorteo del Mundial 2026, en el cual se ubican las selecciones peor rankeadas por la FIFA. De quedar en el Grupo A, sería el último contrincante del Tricolor en la primera ronda.

EVG