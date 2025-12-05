¡OFICIAL! Este es el Grupo de México para el Mundial 2026; conoce fechas y sedes de sus juegos en primera ronda

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026.

México conoce su destino en el Mundial 2026, donde es cabeza de serie del Grupo A junto con las selecciones de Corea del Sur, un europeo que saldrá del repechaje (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) y Sudáfrica, ésta última con la cual disputará el partido inaugural de la competencia el próximo 11 de junio en la cancha del remodelado Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La Selección Mexicana disputará su segundo compromiso en el magno evento el 18 de junio, cuando mida fuerzas ante Corea del Sur, conjunto que salió del bombo 2, al que enfrentará en el Estadio AKRON, casa de las Chivas del Guadalajara.

Corea del Sur 🇰🇷 será nuestro rival en el #GrupoA de la @FIFAWorldCup 2026. 🏆



Será el segundo desafío en el camino que recorreremos en casa, acompañados por la pasión de millones de mexicanas y mexicanos. 🫡#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/e46DXPoeho — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

México cerrará su participación el miércoles 24 de junio, cuando regrese al césped del mítico Estadio Azteca para verse las caras con el ganador del repechaje europeo entre Macedonia del Norte, Dinamarca, Irlanda o República Checa.

Grupo A del Mundial 2026

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Repechaje Europa (Macedonia del Norte, Dinamarca, Irlanda o República Checa)

Fechas y sedes de juegos de México en primera ronda del Mundial 2026

México vs Sudáfrica (Jueves 11 de junio, Estadio Azteca)

México vs Corea del Sur (Jueves 18 de junio, Estadio AKRON)

México vs Repechaje Europa (Macedonia del Norte, Dinamarca, Irlanda o República Checa) (Miércoles 24 de junio, Estadio Azteca)

FIFA define horarios de la fase de grupos del Mundial 2026

Lo que le falta por saber a México son los horarios en los que jugará cada uno de sus tres encuentros en la fase de grupos del Mundial 2026.

La FIFA hará público el calendario de partidos del magno evento el sábado 6 de diciembre prácticamente 24 horas después del sorteo, también en Washington, D.C.

“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y los espectadores, y facilitar en la medida de lo posible que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en los diferentes husos horarios“, indicó al respecto la FIFA.

EVG