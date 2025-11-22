Álvaro Fidalgo fue visto con la camiseta de la Selección Mexicana y la afición ya sueña con su debut (VIDEO)

El sueño de muchos aficionados mexicanos, pero en especial de los seguidores del América, es ver a Álvaro Fidalgo portando la playera de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del 2026, pero el español fue visto con el nuevo jersey de México y dejó un mensaje alentador para el Tricolor.

Fidalgo asistió a una tienda de Adidas en la Ciudad de México para estar en la presentación de la tercera playera del América para esta temporada, acompañado de Henry Martín y André Jardine, evento al que asistió un aficionado con el jersey de la Selección Mexicana y le dijo: “Álvaro, mira, ya te imaginé con esta”, a lo que el futbolista azulcrema le respondió: “Ya veremos, ya veremos”.

El mediocampista del América puede ganarse un lugar en el equipo de Javier Aguirre para el Mundial 2026, pues el entrenador mexicano no le ha cerrado las puertas al español; sin embargo, hay exfutbolistas como Oswaldo Sánchez que piensan que México no necesita a Álvaro Fidalgo en el equipo.

¿Cuándo podría ser convocado Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo lleva cuatro años jugando en la Liga MX y pronto podría ser convocado con la Selección Mexicana para pelear un lugar en el equipo de Javier Aguirre para el Mundial 2026, pues el técnico mexicano comentó que el futbolista que esté en mejor momento será considerado para la convocatoria.

Sin embargo, el mediocampista del América tiene que esperar hasta marzo del 2026, mes en el que Fidalgo cumple cinco años viviendo en México de forma ininterrumpida, un requisito por parte de la FIFA para poder representar a un equipo como naturalizado.

Álvaro Fidalgo podría formar parte del equipo mexicano que realice el microciclo en marzo, pues Javier Aguirre aún sigue probando algunos jugadores y el siguiente año tendrá encuentros ante Portugal, Argentina y Bélgica, en los cuales podría tener participación el español.

Álvaro Fidalgo durante un partido del Clausura 2025. ı Foto: Mexsport

Álvaro Fidalgo sigue pensando en ganar con América mientras espera a la Selección Mexicana

Mientras espera que la Selección Mexicana lo llame para disputar algún partido amistoso, Álvaro Fidalgo sigue pensando en ganar títulos con el América, a pesar de ya tener un tricampeonato con el América.

Las Águilas iniciarán un nuevo camino para pelear por su decimoséptima estrella en la historia del club. Fidalgo y compañía tienen que medirse ante el Monterrey en los cuartos de final de la competencia para ir en busca de las semifinales.

Los azulcremas tienen varios escenarios en la liguilla del futbol mexicano, pues pueden encontrarse con el Toluca o Cruz Azul en la siguiente fase, dependiendo de los equipos que avancen a la antesala de la final.

DCO