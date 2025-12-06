Mundial 2026: Monterrey hará historia con un juego que romperá envidiable récord en el Estadio BBVA

El Estadio BBVA de Monterrey recibirá el juego 1,000 de Copas del Mundo en el Mundial 2026.

El Estadio BBVA de Monterrey hará historia en el Mundial 2026, pues será el recinto en el que se celebre el juego 1,000 en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, un hecho que quedará registrado en los libros del magno evento.

Este acontecimiento será el 20 de junio, cuando las selecciones de Túnez y Japón se enfrenten en la segunda jornada del Grupo F en el Gigante de Acero, que será sede de cuatro encuentros durante la competencia veraniega.

Túnez y Japón quedaron ubicados en el Grupo F del Mundial 2026, en el que también se encuentran Países Bajos y una selección por definir, la cual saldrá de la ruta B del repechaje de Europa, que disputarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

¿A qué hora es el juego entre Túnez y Japón en el Mundial 2026?

El partido entre Túnez y Japón en la primera ronda del Mundial 2026 comenzará a las 22:00 horas del Centro de México el sábado 20 de junio en el Estadio BBVA, casa de los Rayados del Monterrey.

Previamente, tanto africanos como asiáticos jugarán su primer compromiso del certamen el 14 de junio, cuando los nipones enfrenten a Países Bajos en Dallas, Texas.

Por su parte, los tunecinos se miden ante el que clasifique de la ruta B del repechaje europeo en duelo que también se llevará a cabo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey.

¿Qué selecciones jugarán en Monterrey en el Mundial 2026?

Dos selecciones africanas, Sudáfrica y Túnez, y los dos gigantes asiáticos, Corea del Sur y Japón, jugarán por lo menos uno de sus partidos del Mundial 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

También jugará en la cancha de Rayados una selección europea, la cual saldrá del ganador del repechaje B de la UEFA, en el que Ucrania enfrentará a Suecia, y Polonia a Albania. Los vencedores de estos cotejos se medirán entre sí para definir al clasificado al magno evento.

Monterrey también recibirá uno de los duelos correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, encuentro que será el 29 de junio.

Dicho duelo lo disputará la selección que termine líder del Grupo F, en el que se ubican precisamente Túnez, Japón, Países Bajos y la clasificada de la ruta B del repechaje de Europa, contra el segundo del Grupo C, sector en el que se encuentran Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

