Conoce todos los horarios, fechas y sedes de los partidos de la Copa del Mundo 2026

Se reveló el calendario oficial de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

Luego de un espectacular sorteo final en el que se reveló quién jugará contra quién, los aficionados de los 42 equipos clasificados, y de los que están en el repechaje, ya saben dónde y cuándo comenzará su sueño de la Copa Mundial de la FIFA, que arranca con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

Los horarios son del Este, lo que quiere decir que son dos horas menos que en la Ciudad de México. Por ejemplo, el horario del juego que abre el Mundial está marcado por la FIFA a las 15:00 horas, pero en tiempo de México es a las 13:00 horas.

Todos los juegos, sedes y horarios de la Copa del Mundo 2026

Calendario oficial de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: FIFA

Juegos a seguir en la primera ronda del Mundial 2026

De los juegos más importantes que tendrá la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, además de los tres de la Selección Mexicana, tenemos el Uruguay vs España en Guadalajara. Dos equipos campeones del mundo chocarán en la cancha del Estadio AKRON.

La ciudad de Monterrey tendrá actividad con el choque entre el ganador del repechaje de UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) ante Túnez el 14 de junio a las 20:00 horas, además del Túnez ante Japón el 20 de junio a las 22:00 hrs.

Otros partidos que son muy atractivos son el Brasil ante Marruecos. La selección africana viene de ser una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2022 y quieren demostrar que el cambio es de verdad.

La eterna promesa y contendiente Inglaterra se mide ante lo que puede ser la última gran experiencia de una Croacia veterana, que se prepara para el cambio generacional. En 2018 los croatas fueron subcampeones y en 2022 tercer lugar.

En equipo que coquetea con grandes aspiraciones como lo es Países Bajos se mide ante la que podría ser la gran revelación del Mundial, Japón, que poco a poco cambia su historia y encuentra jugadores en clubes de gran nivel en Europa.

En el que sería el último Mundial de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal se enfrenta a Colombia en Miami. Será un duelo entre una potencia de UEFA ante una gran selección de Conmebol.

Y para cerrar con grandes juegos, Bélgica enfrenta a Egipto y la actual subcampeona del mundo, Francia, choca ante la Noruega de Erling Haaland.

aar