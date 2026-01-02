Chivas se cansó de él y ahora en Pachuca le abren las puertas para que pueda cumplir su sueño de ir al Mundial

Defensa de Chivas pone fin a su historia en Guadalajara para jugar con el Pachuca.

Las Chivas están por cerrar filas de cara al Clausura 2026, pero antes de iniciar el torneo de la Liga MX, el Rebaño Sagrado tendrá una baja más y se trata del lateral mexicano Alan Mozo, quien termina su etapa con el conjunto de Verde Valle para vestir los colores del Pachuca en el siguiente torneo, en busca de cumplir su sueño de ir al Mundial.

Con información de César Luis Merlo, periodista especialista en fichajes, los Tuzos tienen prácticamente cerrado el fichaje de Alan Mozo para la siguiente campaña, esto con el afán de reforzar al equipo de Esteban Solari y darle las mejores armas al técnico argentino en su primera campaña como entrenador en la Liga MX.

Cabe recalcar que este movimiento será una cesión de un año con opción a compra, así que si llega a llenar las expectativas del conjunto de la Bella Airosa, podría ser un hecho que Alan Mozo se quede en el Pachuca por algunos años más en su carrera, pero todo se definirá hasta enero del 2027.

🚨[EXCLUSIVO] Alan Mozo es nuevo refuerzo de Pachuca. Llega cedido desde Chivas. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/UjgRGcqHij pic.twitter.com/HoQhc45Igi — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 2, 2026

Alan Mozo sale de Chivas y espera cumplir su sueño de ir al Mundial con Pachuca

Aunque parece una misión bastante complicada, Alan Mozo tiene seis meses para llamar la atención de Javier Aguirre en su paso por el Pachuca para ser considerado en la lista de convocados para el Mundial del 2026, que para el defensa mexicano sería un sueño hecho realidad.

Fue en 2022, cuando el lateral de 28 años se encontraba en su mejor momento y él estaba seguro de que sería llamado para la edición de Qatar; hasta reveló que no compró boletos para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, porque iba a estar en Medio Oriente jugando la Copa del Mundo con México.

Sin embargo, el ‘Tata’ Martino decidió no llamarlo para el torneo de la FIFA y Alan Mozo se quedó sin Mundial y sin concierto del reggaetonero puertorriqueño, pero ahora necesita un esfuerzo doble para llenarle el ojo al ‘Vasco’ Aguirre antes del 11 de junio.

🇫🇷 Este gol de Alan Mozo fue uno de los que grité como nunca, gracias por querer al rebaño tanto. @Chivas de corazón.🐐❤️ pic.twitter.com/EGA2s1wiru — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) January 2, 2026

Alan Mozo podría ser convocado para los primeros partidos de México en 2026

México tendrá dos partidos en enero y uno en febrero que no son parte de alguna Fecha FIFA, ya que el técnico de la Selección Mexicana pidió estos encuentros para seguir preparándose de cara al Mundial del 2026, así que los jugadores de Europa no asistirán a estos cotejos.

Javier Aguirre solo podrá convocar jugadores de la Liga MX para los partidos ante Panamá, Bolivia e Islandia; en caso de que Alan Mozo logre convencer al ‘Vasco’ Aguirre en el inicio del Clausura 2026 jugando con Pachuca, podría subirse al barco y estar en estos partidos.

De momento, el que será exjugador de las Chivas tendrá una semana para ponerse a punto y ganarse un lugar en el equipo de Esteban Solari, pues el debut de los Tuzos será el 10 de enero ante el Guadalajara en la cancha del Estadio AKRON.

DCO