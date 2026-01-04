Famoso streamer deportivo pone en riesgo su vida en un insólito reto con un guepardo y sufre graves heridas (VIDEO)

Speed, famoso influencer de contenido deportivo, se hizo viral en las redes sociales luego de que puso en riesgo su vida al retar a un guepardo a una carrera, en la que tuvo un increíble desempeño, pero eso no evitó que sufriera agresiones del animal, lo que generó preocupación entre su equipo y sus seguidores.

El popular creador de contenido aprovechó una visita a África para producir contenido relacionado con el deporte y los retos extremos, motivo por el cual aceptó el desafío de correr contra un guepardo, que es el animal terrestre más rápido alrededor del mundo.

Guepardo provoca herida al streamer deportivo antes del reto

Speed se preparaba para el insólito reto al tiempo que explicaba en qué consistía el mismo ante las cámaras, cuando el guepardo tuvo una inesperada reacción y lo agredió en una de sus piernas, provocándole una herida.

La herida y el susto no impidieron que el creador de contenido deportivo se arriesgara a cumplir con el desafío, el cual realizó de una impresionante manera, pues durante varios metros estuvo a la par del animal.

Speed estuvo muy cerca de igualar al guepardo en el arranque, lo que sorprendió a las personas que estaban presentes, las cuales demostraron su admiración por el influencer por atreverse a este reto y hacerlo de la mejor manera.

El guepardo alcanzó una velocidad de 177 kilómetros por hora para imponerse a Speed, a quien no le importó la agresión del animal ni poner en riesgo su vida para este increíble desafío.

¿Quién es Speed y por qué es famoso?

Speed, cuyo verdadero nombre es Darren Jason Watkins Jr., creó su canal de YouTube en el 2016 y empezó a cobrar notoriedad con videos de gameplay de juegos como Fortnite y NBA 2K.

Su crecimiento como streamer fue lento, pero un cambio de estrategia, en combinación la pandemia del coronavirus, lo ayudaron a dar el gran salto a la fama.

El 2021 fue el año clave para la catapulta a la fama de Speed, gracias a la viralización de videos cortos en TikTok. Se convirtieron en memes sus gritos, ladridos y reacciones violentas hacia la cámara.

Sin embargo, su estilo también le ha generado ciertos problemas, pues su comportamiento ha derivado en prohibiciones en videojuegos como Valorant y en plataformas como Twitch.

