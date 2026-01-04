Confirmado: La FIFA ya tiene definido al país que recibirá la próxima edición del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes fue un tremendo acierto por parte de la FIFA en 2025, aunque cuando se anunció el torneo no fue del agrado de la afición por el aumento de equipos para el certamen. El organismo dirigido por Gianni Infantino ya se prepara para volver a llevar a cabo esta competencia en 2029.

Con información de la Agencia Hespress, la FIFA tiene a Marruecos como el primer país en su lista para albergar la próxima edición del Mundial de Clubes, que será un año antes del Mundial del 2030; además, el país africano se unió con España y Portugal para recibir la Copa del Mundo dentro de cuatro años.

Para Marruecos, albergar el próximo Mundial de Clubes es una gran oportunidad para prepararse a un año de la Copa del Mundo del 2030, pues desde Qatar 2022 a la fecha, la selección africana ha conseguido aumentar su nivel futbolístico y estar entre las mejores selecciones del mundo.

😮‍💨 La atajada del 2025 es para Bono, en el Mundial de Clubes ante Manchester City.



¿Qué otra le compite? ❓



pic.twitter.com/cNtwF7ssCM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 29, 2025

Estos son los equipos que ya tienen su boleto para el Mundial de Clubes 2029

El Mundial de Clubes con 32 equipos fue uno de los mejores torneos del 2025 y la afición ya espera la próxima edición de este certamen, pues esta competencia nos regala imágenes muy lindas de este deporte, como la afición del Mamelodi Sundowns.

Aunque faltan tres años para volver a vivir el Mundial de Clubes, que parece que esta vez será en Marruecos, cinco equipos ya tienen su boleto asegurado para el torneo del 2029, pues el año pasado ganaron el título de su confederación.

Los clubes que ya están instalados en el torneo de la FIFA son: Al-Ahli de Arabia Saudita, Paris Saint-Germain de Francia, Pyramids FC de Egipto, Cruz Azul de México y Flamengo de Brasil. Al final de esta temporada 2025-2026, conoceremos a otros cinco equipos invitados al Mundial de Clubes.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE UN EQUIPO DE LA CONCACAF EN UN SÚPER MUNDIAL DE CLUBES 🌎Ⓜ️



MONTERREY ANTE EL MUNDO 🟦⬜️ pic.twitter.com/QJe016ybO7 — OSO.MONTERREY.CFM  (@Osomty16) December 31, 2025

Mundial de Clubes, torneo que nos regaló el Monterrey vs Borussia Dortmund

Para el Mundial de Clubes, dos clubes de la Liga MX fueron los que asistieron a Estados Unidos para disputar el torneo de la FIFA; Pachuca y Monterrey lograron su boleto al certamen tras ganar la Concacaf Champions Cup en años anteriores.

Sin embargo, los Tuzos quedaron eliminados en la fase de grupos cuando Jaime Lozano todavía era el entrenador del conjunto de la Bella Airosa, mientras que los Rayados lograron avanzar a los octavos de final con Sergio Ramos como su capitán.

El Mundial de Clubes enfrentó al Monterrey ante el Borussia Dortmund en la primera fase de eliminación del torneo, aunque el equipo mexicano cayó derrotado por marcador de 2-1 con dos goles de Serhou Guirassy y por parte de los regiomontanos descontó Germán Berterame.

DCO