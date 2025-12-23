¡Con ese no! Jake Paul nombra al único boxeador con el que no quiere pelear y ni Canelo lo intimida así

Jake Paul volvió a encender la polémica en el mundo del boxeo con una confesión que no pasó desapercibida. El youtuber convertido en peleador profesional dejó claro que hay un peleador que no quiere enfrentar en el ring y no es Saúl Canelo Álvarez. Se trata de David Benavidez, un boxeador que es de los campeones del mundo más estables de la actualidad.

Aunque viene de enfrentar a Anthony Joshua, un peso completo en toda la extensión de palabra, un combatiente mucho más grande y pesado que él, sorprendió que Jake Paul dijera que no quiere pelear con El Bandera Roja, un boxeador más acorde a su tamaño, aunque lo ve como un rival mucho más peligroso en condiciones.

“Hay una lista muy corta de personas con las que no me subiría al ring, y Benavídez está en esa lista. Ese tipo es diferente. Su poder, su velocidad, su cardio, sus golpes sin parar y su presión implacable… tus golpes no significan una mierda para él”, dijo Jake Paul a ESPN.

El Gallo, como quiere que le digan en el boxeo profesional, fue contundente al asegurar que el mexicoamericano es un riesgo muy alto, incluso más grande que otras figuras en el mundo. El creador de contenido prefiere pisar el ensogado con el Canelo, que con Benavidez.

“Mi mánager habla de todas esas posibles peleas y yo digo ‘sí, no’, y el único ‘no’ es David Benavidez. No voy a pelear con este tipo, es un maldito monstruo. Me voy a morir, hermano. Conozco mis límites”, agregó el Niño Problema.

David Benavidez es considerado en la actualidad como uno de los peleadores más peligroso de la actualidad. El llamado Monstruo Mexicano se encuentra invicto en 31 peleas profesionales, tiene 80% de efectividad en nocauts con 25 en su carrera, múltiple campeón del mundo en diferentes divisiones de peso.

Por su lado, Jake Paul es un youtuber reconvertido a boxeador, quien se ha vuelto popular por enfrentar a rivales venidos a menos, que no están en su mejor momento competitivo. Una estrategia calculada para generar conversación y mantenerse en el centro de la escena al influencer, mientras gana millones.

Lo llamativo es que Jake Paul no le cierra la puerta al Canelo Álvarez. El influencer ve al mexicano como un mejor rival, tal vez accesible, y que le daría una bolsa millonaria. Incluso en el pasado se llegó a filtrar un documento que hablaba de una posible pelea entre ambos, pero al final el tapatío peleó ante Terence Crawford.

