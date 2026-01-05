Anuario: Ahí viene Del Toro

Isaac del Toro es el nombre del deportista que en 2025 pasó de ser un completo desconocido a ser un referente del ciclismo tanto mexicano como mundial, pues ‘El Torito’ disputó grandes competencias en el año y fue subcampeón del Giro de Italia, uno de los cuatro grandes torneos del año en este deporte.

En los 365 días del año pasado, Isaac del Toro consiguió 18 victorias, en las que entran la de Milano-Torino, la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Austria y el Giro de Veneto, aunque esta hermosa historia inició entre mayo y junio del 2025, cuando el ciclista mexicano participó en el Giro de Italia, competencia que puso su nombre en el mapa.

El Dato: De las 18 victorias en su palmarés que consiguió en la temporada 2025, 12 llegaron en las carreras que se llevan a cabo el mismo día, como las que disputaron en Ensenada.

Durante 23 días, el oriundo de Ensenada, Baja California, estuvo participando en el Giro de Italia, donde fue ganador de la Etapa 17 del torneo, mantuvo la maglia rosa, la cual la porta el líder de la competencia, durante 12 etapas, desde la novena hasta la vigésima; además, fue el ciclista de menor edad en lograr esta hazaña desde 1940.

Desde ese momento, la afición comenzó a seguirlo en cada competencia, levantándose temprano para disfrutar de sus carreras y asistiendo al Ángel de la Independencia en su momento para festejar cada victoria del bajacaliforniano, pues cada fin de semana el mexicano ponía el nombre de México en alto subiendo al primer escalón del podio cada fin de semana.

Una de las victorias más significativas fue al final de la temporada, cuando su equipo, el UAE-Team Emirates XRG, anunció que Isaac del Toro disputaría el Campeonato Nacional de México 2025, donde el deportista participó en la prueba contrarreloj y en la prueba en línea. Además de que la afición se reunió a lo largo del circuito para ondear las banderas y festejar cuando El Torito cruzara la meta.

Cabe recalcar que Isaac del Toro fue el tercer ciclista con más victorias de la temporada; el mexicano solo quedó detrás de su compañero Tadej Pogacar, quien logró 20 conquistas en el año, y el atleta francés Paul Magnier, quien logró salir con la mano en alto en 19 ocasiones.

Ciclistas como Christian Scaroni, quien ganó una etapa del Giro de Italia y fue cuarto lugar en el Campeonato de Europa 2025, reveló que es muy “agotador, porque nunca baja el ritmo. Parece que siempre va a ser capaz de acelerar. Eso destruye física y mentalmente”.

Isaac del Toro no pudo participar en la Vuelta a España y el Tour de France, pero esto por decisión de su equipo, pues el UAE Team Emirates XRG tiene una política que prohíbe a los ciclistas menores de 25 años competir en dos o más Grandes Vueltas, esto para cuidar su desarrollo a largo plazo, pues ya había disputado el Giro.

La estupenda temporada que Isaac del Toro tuvo en Europa estuvo estrechamente ligada a Italia, pues en el país al sur de Europa, el mexicano logró nueve de sus 18 victorias de la campaña, la mitad de sus conquistas; además, su primer lugar en una competencia fue en Milano-Torino.

Al final del año pasado, Isaac del Toro logró cuatro victorias en septiembre y tres en octubre, las competencias denominadas clásicas de otoño europeas, todas ellas conseguidas en el país transalpino.

Además de irrumpir con fuerza en el ciclismo, en el 2025 Isaac del Toro recibió el Premio Nacional del Deporte; ‘El Torito’ fue reconocido como Deportista Profesional, siendo el primer ciclista profesional en ganar este premio en México.

Durante todo el año, el ciclista mexicano demostró su gran capacidad al momento de pedalear y manejar los tiempos de la carrera, pues en diferentes ocasiones acertó al momento de atacar en los metros finales, acelerar a distancia, ganando con llegadas al esprint o acechando a su rival en las últimas subidas para dar el golpe final.

Al final de la temporada, El Torito firmó una auténtica actuación, pues cerró el 2025 consiguiendo su mejor puesto en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en el que el mexicano ocupa el tercer puesto de la clasificación individual presumiendo 5,514 puntos.

Este fue un logro bastante importante para el oriundo de Ensenada, Baja California, pues desde que la UCI subió los datos en su web, en 2009, ningún ciclista mexicano había terminado la temporada dentro de los 100 primeros de la clasificación.

El 2026 será un año interesante para Isaac del Toro, pues iniciará la temporada como uno de los favoritos para llevarse el primer lugar del ranking de ciclistas, además de que podríamos verlo ausentarse en el Giro de Italia, pero presenciar su participación en el Tour de France, la competencia más importante de este deporte, aunque la última palabra la tendrá su equipo.

Ranking mundial de la UCI

CICLISTA PUNTOS

Tadej Pogacar 11.680

Jonas Vingegaard 5.944,14

Isaac del Toro 5.514

Mads Pedersen 5.074,45

Joao Almeida 4.331,07