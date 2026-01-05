Anuario: Quiero volver a ser la piedra en los zapatos de los chinos: Olvera

El 2025 le abrió a los deportistas mexicanos un panorama que no muchos conocían en el mundo. El trabajo y la disciplina ayudaron para que pudieran lograr sus metas. Uno de ellos fue el clavadista Osmar Olvera, quien logró romper una racha de casi 20 años sin poderles quitar el título a los saltadores chinos y ahora es su rival a vencer.

Osmar Olvera platicó en exclusiva con La Razón de México sobre lo que le dejó el 2025 y lo que se viene para él en el 2026. Sabe que, a su corta edad, ya es un ejemplo para los niños mexicanos y que es uno de los más experimentados en su disciplina. Resaltó que ahora los chinos lo verán como la “piedra en su zapato” y eso le gusta, ya que lo motiva a seguir trabajando y luchando por volverles a ganar; su principal objetivo es ser campeón olímpico y darle una alegría más a México y a su familia.

“Estoy seguro de que los chinos se van a preparar cada vez más y yo lo haré igual. Voy a ser esa piedra en su camino, pues seguiré trabajando para competirles. Obvio que han surgido más sueños a medida que va creciendo mi carrera deportiva, pero mi sueño intacto es salir campeón olímpico y el ciclo de aquí en Los Ángeles es lo que tengo en mente. Voy a seguir trabajando”.

¿CÓMO FUE EL 2025 PARA OSMAR OLVERA? El 2025, sin duda, fue un gran año y lo voy a recordar como el año que logré romper la racha de vencer a los chinos después de 20 años, ganando la medalla de oro en el trampolín de 3 metros. Me motiva seguir trabajando y, en cada competencia que los vea, les voy a querer ganar y sigo luchando por esos sueños que tengo.

¿LA NUEVA GENERACIÓN DE CLAVADISTAS ES PARA ILUSIONAR? Es una gran generación de clavados y todos han demostrado de lo que son capaces. Me enorgullece formar parte de esta gran generación. Creo que no sólo en clavados, sino en diferentes disciplinas, hay muchos mexicanos que están haciendo un gran trabajo en todas sus competencias y poniendo el nombre de México en alto. Sin duda, en este ciclo olímpico veo una gran generación.

¿OSMAR OLVERA DISFRUTA TODO LO QUE HACE? Siempre lo he dicho: “cuando disfrutas y amas lo que haces, los resultados van a llegar”. A los niños les podría decir que disfruten lo que hacen y lo que les gusta y apasiona. Hay que trabajar en el proceso; hay días buenos y malos, pero al final, si lo que haces te gusta, los resultados se van a dar y eso es importante. Yo cada competencia que he tenido la he disfrutado desde el clavado uno hasta el último. Para ser exitoso en la vida, hay que disfrutar lo que haces y, con eso, ya te puedes considerar una persona exitosa, independientemente de los resultados, pues lo que haces lo haces por gusto.

JUAN CELAYA, SU GRAN AMIGO Y COMPAÑERO EN EL TRAMPOLÍN “Con Juan Celaya cerramos el año de una gran manera, peleándoles a los chinos en cada ronda, ganando la medalla de plata en Singapur, muy cerca de ellos y haciendo más puntos de los que obtuvimos en los pasados Juegos Olímpicos. Eso habla del buen trabajo que estamos haciendo y de que nos acercamos a la excelencia que nos pide Ma Jin. Seguimos trabajando, tenemos el mismo sueño y el mismo objetivo que en París: nos supo a oro, aunque fue plata”.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA ACTUAL CAMADA DE DEPORTISTAS MEXICANOS? Quiero pensar que todos los actuales atletas tienen una mentalidad aguerrida, con muchas ganas de querer demostrar y dejar a México en lo más alto. Más que una presión, es una motivación que la gente diga que van a lograr esto, que van por esto. Sí es una presión, pero es porque la gente me ve con esas ganas de querer salir y ganar. Ahora hay muchos jóvenes que están logrando grandes resultados a tan pronta edad y eso habla del crecimiento en México. Estamos destacando antes de los 20 años o un poco después, y eso indica que se está apoyando bien al deporte mexicano. Sin duda, siempre se puede apoyar más, pero eso muestra que las cosas van por buen camino.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2026? Copas del mundo y Centroamericanos. Estoy emocionado porque ya tengo todas las medallas y nunca he ido a Centroamericanos, así que es la medalla que me falta y quiero ganarla para este 2026, seguir cumpliendo mis metas.