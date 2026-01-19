Allan Saint-Maximin preocupa a la afición del América con inquietante y misterioso mensaje

Allan Saint-Maximin durante la visita del América a Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026.

El francés Allan Saint-Maximin envió un misterioso mensaje en sus redes sociales después del empate entre América y Pachuca en el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que solamente jugó los últimos tres minutos, por lo que sus palabras preocupan a la afición de las Águilas.

“Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla”, escribió el extremó del equipo azulcrema en francés en una de sus instastories, en lo que ha sido interpretado como una indirecta al director técnico André Jardine.

Allan Saint-Maximin compartió un misterioso mensaje en sus instastories. ı Foto: IG @st_maximin

André Jardine manda a la banca a Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin fue suplente con el América por primera vez en el Clausura 2026, pues André Jardine puso en el 11 inicial contra el Pachuca al uruguayo Brian Rodríguez.

Esta situación parece haber molestado al futbolista francés, quien arrancó los cotejos de las Jornadas 1 y 2 en contra de Xolos y Atlético de San Luis, de manera respectiva.

Allan Saint-Maximin ingresó a la cancha al minuto 87 del partido de la Fecha 3 contra el Pachuca en el Estadio Hidalgo. Entró precisamente en lugar de Brian Rodríguez.

El misterioso y enigmático mensaje que el francés compartió en sus generó incertidumbre entre los aficionados del América, pues consideran que es una manera de manifestar su inconformidad con el entrenador brasileño André Jardine.

¿Cuántos partidos ha jugado Allan Saint-Maximin con el América?

El francés Allan Saint-Maximin ha tenido participación en 15 encuentros oficiales con el América desde su llegada a Coapa en agosto del 2025. Todos esos partidos han sido en la Liga MX.

El galo registra tres goles con los azulcremas. Marcó en sus primeros dos juegos, lo que ilusionó a la afición de los de Coapa, pero después de eso solamente volvió a anotar una vez más.

Allan Saint-Maximin también suma dos asistencias con el América, las cuales fueron en los triunfos sobre Pumas (4-1) y Puebla (2-1) en la fase regular del anterior Apertura 2025.

El extremo izquierdo de 28 años de edad intentará volver a la titularidad el próximo 31 de enero, cuando las Águilas enfrenten al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026, cotejo que se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

