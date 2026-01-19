Venus Williams rompe récord en su carrera en AO

Venus juega un regreso de derecha durante su partido de primera ronda en el Abierto de Australia, ayer.

TOMÓ 45 AÑOS estar en una posición para establecer un récord que ha atraído tanta atención. Así que otros 14 minutos y medio sirviendo para mantener vivas sus esperanzas en el Abierto de Australia no parecieron nada para Venus Williams.

Situada en el puesto número 576 del ranking mundial y jugando gracias a una invitación especial, la campeona de siete torneos de Grand Slam lideraba 4-0 en el tercer set el domingo antes de que Olga Danilovic se recuperara para ganar seis juegos consecutivos. La serbia logró el quiebre vital en un largo penúltimo juego, anotándose una victoria 6-7 (5), 6-3, 6-4.

“Fue una increíble experiencia en la cancha hoy”, dijo Williams, quien dejó el estadio con una sonrisa y un saludo.

El Tip: La tercera favorita, Coco Gauff, tuvo algunas dificultades, pero aun así derrotó a Kamilla Rakhimova 6-2 y 6-3 en un partido de primera ronda en el Abierto de Australia.

Al disputar la primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

“Estoy realmente orgullosa de mi esfuerzo hoy porque estoy jugando mejor con cada partido, llegando a los lugares a los que quiero llegar”, dijo Williams. “Ahora mismo, sólo tengo que seguir adelante y trabajar en mí misma y trabajar para controlar mis errores”.

49 títulos tiene Venus Williams en su carrera en la WTA

“Ésas son cosas, también, que vienen con jugar partidos adicionales... todas esas cosas que todavía estoy aprendiendo. Es un poco raro, pero es superemocionante haber jugado tan bien y ponerme en esa posición y llegar muy cerca”, agregó.

Tenía 17 años cuando debutó por primera vez en el Abierto de Australia en 1998, alcanzando los cuartos de final. Ésta fue su 22.a participación en el Melbourne Park, donde perdió finales contra su hermana Serena, en 2003 y 2017.

Williams se casó en diciembre con Andrea Preti y la pareja viajó junta a Melbourne. Ella estaba decidida no solamente a romper el récord de edad de Date. También tenía en la mira avanzar para enfrentar más adelante a Coco Gauff, una de las actuales estrellas del tenis mundial.