Indiana Hoosiers vs Miami Hurricanes: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final del College Football

El Hard Rock Stadium recibe este lunes 19 de enero la final del College Football entre Indiana y Miami. Hoosiers y Hurricanes definen al nuevo campeón del futbol americano colegial en Estados Unidos en un duelo que luce prometedor.

Un programa ha vivido durante mucho tiempo con la distinción de perder más juegos en la historia del futbol americano colegial que cualquier otro. El otro ha disfrutado de su parte justa de gloria y desprecio, aunque todo lo suficientemente antiguo como para ser empaquetado en documentales granulados o contado entre las historias de una era ya pasada.

Aunque un nuevo mundo de jugadores remunerados y transferencias rápidas de una escuela a otra ha barajado las cartas en los deportes universitarios, nadie pensó que se mezclaría tanto. Y aunque tanto Indiana como Miami han estado en tendencia ascendente últimamente, ambas fueron catalogadas como apuestas remotas de 100-1 para ganar el campeonato nacional en algún momento de esta temporada.

¿Dónde ver la final del College Football entre Indiana y Miami?

El partido la final del college football entre Indiana Hoosiers y Miami Hurricanes se jugará este lunes 19 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El encuentro comenzará a las 18:30 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

Fecha : Lunes 19 de enero

Hora : 18:30

Estadio : Hard Rock

Transmisión: ESPN y Disney+

Indiana resurge en el college football

De alguna manera, el resurgimiento de Indiana es un producto de la nueva era del futbol americano colegial, en la que los jugadores son pagados y se mueven libremente entre escuelas. Curt Cignetti, coach de los Hoosiers, comenzó este resurgimiento trayendo a 13 jugadores con él de su trabajo anterior, en James Madison.

De otra manera, esto se trata de un entrenador que toma el control de un programa y lo reconstruye a la antigua usanza.

As the final pull of the needle draws near....



For two teams, everything comes down to this moment.#CFBPlayoff pic.twitter.com/bogrVSIxER — College Football Playoff (@CFBPlayoff) January 19, 2026

El quarterback Fernando Mendoza se mudó de Cal a Indiana el año pasado porque “sentí que el entrenador Cignetti podría ayudarme a llegar a donde pensaba que podía estar como mariscal de campo”.

Un recluta de dos estrellas de la escuela secundaria, ganó el Trofeo Heisman esta temporada. Los Hoosiers, que se llaman a sí mismos los “inadaptados”, tienen, como máximo, dos reclutas de cuatro estrellas en su lista.

Indiana reclama la base de exalumnos vivos más grande del mundo, varios miles de los cuales están devorando lo que resulta ser potencialmente el boleto más difícil de conseguir para un juego de título que, irónicamente, se jugará en el campo local de Miami. También tienen a Mark Cuban, quien ha agregado múltiples millones al esfuerzo. El presupuesto de futbol americano de Indiana ha crecido de 24 millones a 61 millones desde 2021.

EVG