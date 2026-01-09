Indiana vence a Oregon y avanza a la final del College Football contra Miami

La marcha ya impresionante de Indiana, invicta en los playoffs del College Football, ganó impulso cuando su defensiva dominante creó tres touchdowns en la primera mitad con pérdidas de balón. Fernando Mendoza lanzó cinco pases de anotación y los Hoosiers abrumaron a los Oregon Ducks 56-22 en la semifinal del Peach Bowl para instalarse en la final contra Miami.

El Número 1, Indiana (15-0), se enfrentará al Número 10, Miami, el próximo 19 de enero en el juego del campeonato nacional en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Miami venció a Mississippi 31-27 en la semifinal del Fiesta Bowl el jueves por la noche.

Hey Hoosiers… SEE YOU IN MIAMI. pic.twitter.com/RYTAyjBT5a — Indiana Football (@IndianaFootball) January 10, 2026

Indiana intentará darle a la Conferencia Big Ten su tercer título nacional consecutivo en el College Football, siguiendo a Ohio State y Michigan en las últimas dos temporadas. Pocos equipos de cualquier conferencia pueden compararse con la demostración de juego equilibrado y fuerte de los Hoosiers a lo largo de la temporada.

El impresionante paso de Indiana en los playoffs del College Football

Liderados por Mendoza y la defensiva, Indiana está haciendo méritos para ser considerado entre los mejores equipos de la historia del futbol americano colegial de Estados Unidos.

Aunque Miami será local para el juego del campeonato nacional, Mendoza, el ganador del Trofeo Heisman y originario de Miami, disfrutará de un regreso a casa tras un juego casi perfecto contra Oregon. Mendoza completó 17 de 20 pases y los cinco touchdowns, incluidos dos para Elijah Sarratt y uno de 36 yardas para Charlie Becker.

Kaelon Black corrió para dos touchdowns para liderar el juego terrestre de Indiana.

Oregon (13-2) fue condenado por las tres pérdidas de balón en la primera mitad, además de estar mermado por la ausencia de dos de sus mejores corredores.

All alone in the end zone 😳



📺ESPN pic.twitter.com/MlUfU1syaL — College Football Playoff (@CFBPlayoff) January 10, 2026

La defensiva de Indiana no esperaba mucho para hacer un impacto. En la primera jugada de Oregon, el esquinero D’Angelo Ponds interceptó un pase de Moore destinado a Malik Benson y devolvió la intercepción 25 yardas para un touchdown. Sólo 11 segundos después de iniciado el juego, los Hoosiers y su defensa ya habían dejado claro que sería una larga noche para Moore y la ofensiva de Oregon.

Indiana gana impulso de cara a la final del College Football

Tras su temporada regular invicta, los Hoosiers solamente han ganado impulso en los playoffs. Indiana abrumó a Alabama 38-3 en los cuartos de final del Rose Bowl, mientras Mendoza pasaba para 192 yardas y tres touchdowns.

Indiana construyó una barrida de dos juegos contra Oregon esta temporada. La defensa jugó un papel principal en cada victoria. Los Hoosiers lograron un triunfo de 30-20 en Oregon el 11 de octubre, cuando Moore lanzó dos intercepciones y fue capturado seis veces.

EVG