¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los partidos de los tazones colegiales de la NCAA?

Ole Miss enfrenta a Georgia en uno de los tazones colegiales de la NCAA.

Este miércoles 31 de diciembre arrancan los tazones colegiales de la NCAA con los partidos correspondientes a los cuartos de final, donde el objetivo de todos los equipos del futbol americano colegial de Estados Unidos es clasificar a la final del Campeonato Nacional 2025-2026, programada para el próximo 19 de enero.

La Universidad de Miami y Ohio State se enfrentan el último día del 2025 en el Goodyear Cotton Bowl Classic para definir al primer clasificado a las semifinales de la NCAA, que se realizarán los próximos 8 y 9 de enero.

Los otros tres cotejos de cuartos de final de la NCAA se llevarán a cabo el jueves 1 de enero. Oregon y Texas State miden fuerzas en el Capital One Orange Bowl; Indiana y Alabama se miden en el Rose Bowl, mientras que Georgia y Ole Miss chocan en el Allstate Sugar Bowl.

Horarios y transmisiones de los tazones colegiales de la NCAA

Miami vs Ohio State (Goodyear Cotton Bowl Classic, Miércoles 31 de diciembre, 18:30 horas, ESPN)

Oregon vs Texas Tech (Capital One Orange Bowl, Jueves 1 de enero, 11:00 horas, ESPN)

Alabama vs Indiana (Rose Bowl, Jueves 1 de enero, 15:00 horas)

Georgia vs Ole Miss (Allstate Sugar Bowl, Jueves 1 de enero, 18:00 horas)

El calendario de los tazones colegiales de la NCAA

Los partidos correspondientes a las semifinales de los tazones colegiales de la NCAA se realizarán los próximos 8 y 9 de enero.

El jueves 8 de enero se celebrará el Fiesta Bowl, duelo en el que se enfrentarán los vencedores del Cotton Bowl (Miami vs Ohio State) y el Sugar Bowl (Georgia vs Ole Miss).

La otra semifinal de la NCAA, el Peach Bowl, está programada para efectuarse el viernes 9 de enero, cuando se vean las caras los ganadores del Capital One Orange Bowl (Oregon vs Texas Tech) y del Rose Bowl (Alabama vs Indiana).

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, recibirá el duelo de la gran final del Campeonato Nacional 2025-2026 de la NCAA el próximo 19 de enero.

EVG