¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los partidos de los tazones colegiales de la NCAA?

Este miércoles 31 de diciembre arrancan los tazones colegiales de la NCAA con los partidos correspondientes a los cuartos de final, donde el objetivo de todos los equipos del futbol americano colegial de Estados Unidos es clasificar a la final del Campeonato Nacional 2025-2026, programada para el próximo 19 de enero.
La Universidad de Miami y Ohio State se enfrentan el último día del 2025 en el Goodyear Cotton Bowl Classic para definir al primer clasificado a las semifinales de la NCAA, que se realizarán los próximos 8 y 9 de enero.
Los otros tres cotejos de cuartos de final de la NCAA se llevarán a cabo el jueves 1 de enero. Oregon y Texas State miden fuerzas en el Capital One Orange Bowl; Indiana y Alabama se miden en el Rose Bowl, mientras que Georgia y Ole Miss chocan en el Allstate Sugar Bowl.
¡No todo es el Mundial! Estos son los principales eventos deportivos a seguir en el 2026
Horarios y transmisiones de los tazones colegiales de la NCAA
- Miami vs Ohio State (Goodyear Cotton Bowl Classic, Miércoles 31 de diciembre, 18:30 horas, ESPN)
- Oregon vs Texas Tech (Capital One Orange Bowl, Jueves 1 de enero, 11:00 horas, ESPN)
- Alabama vs Indiana (Rose Bowl, Jueves 1 de enero, 15:00 horas)
- Georgia vs Ole Miss (Allstate Sugar Bowl, Jueves 1 de enero, 18:00 horas)
El calendario de los tazones colegiales de la NCAA
Los partidos correspondientes a las semifinales de los tazones colegiales de la NCAA se realizarán los próximos 8 y 9 de enero.
El jueves 8 de enero se celebrará el Fiesta Bowl, duelo en el que se enfrentarán los vencedores del Cotton Bowl (Miami vs Ohio State) y el Sugar Bowl (Georgia vs Ole Miss).
La otra semifinal de la NCAA, el Peach Bowl, está programada para efectuarse el viernes 9 de enero, cuando se vean las caras los ganadores del Capital One Orange Bowl (Oregon vs Texas Tech) y del Rose Bowl (Alabama vs Indiana).
El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, recibirá el duelo de la gran final del Campeonato Nacional 2025-2026 de la NCAA el próximo 19 de enero.
EVG