¡No todo es el Mundial! Estos son los principales eventos deportivos a seguir en el 2026

El Mundial de la FIFA a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá acapara la atención en el plano deportivo para el 2026, pero no será el único gran evento que habrá durante los próximos 12 meses, pues en el calendario también aparecen los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, además del siempre esperado Super Bowl de la NFL, entre varios otros.
Si bien en enero se llevará a cabo el primer Grand Slam del año con la realización del Abierto de Australia, será en febrero cuando se ponga en marcha la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, a llevarse a cabo del 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina.
En esas fechas, el 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será la sede del Super Bowl LX, en el que se conocerá al próximo campeón de la NFL. El Mundial del 2026 tendrá lugar a mediados de año, concretamente del 11 de junio, cuando sea la inauguración en el Estadio Azteca, al 19 de julio, día en el que se jugará la final en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
Principales eventos deportivos del 2026 por mes
Enero
- Inicia Torneo Clausura 2026 de la Liga MX (Viernes 9)
- Arrancan playoffs de la NFL (Sábado 10)
- Comienza el Abierto de Australia (Domingo 18)
- Royal Rumble de la WWE en Arabia Saudita (Sábado 31)
Febrero
- Termina el Abierto de Australia (Domingo 1)
- 80 Aniversario de la Plaza de Toros México (Jueves 5)
- Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina (Del viernes 6 al domingo 22)
- Super Bowl LX de la NFL (Domingo 8)
- Juego de Estrellas de la NBA (Domingo 15)
- Abierto Mexicano de Tenis (Del domingo 21 al sábado 28)
Marzo
- Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara (Del jueves 5 al domingo 8)
- Clásico Mundial de Beisbol (Del jueves 5 al martes 17)
- Arranca la F1 2026 con el Gran Premio de Australia (Del viernes 6 al domingo 8)
- Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina (Del viernes 6 al domingo 15)
- Inicia temporada de Grandes Ligas (Miércoles 25)
- Repechajes intercontinentales y de Europa para el Mundial 2026 (Del jueves 26 al martes 31)
- Reinauguración del Estadio Azteca con el México vs Portugal (Sábado 28)
- UFC en México (Sábado 28)
Abril
- Longines Global Champions Tour en CDMX (Del jueves 16 al domingo 19)
- Inician playoffs de la NBA (Sábado 18)
- WrestleMania 42 (Sábado 18 y domingo 19)
Mayo
- Arranca Roland Garros (Lunes 18)
- Final de vuelta Clausura 2026 de la Liga MX (Domingo 24)
- Final Champions League (Sábado 30)
Junio
- Termina Roland Garros (Domingo 7)
- Comienza el Mundial 2026 con México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca (Jueves 11)
- México vs Corea del Sur (Mundial 2026, Jueves 18)
- México vs Repechaje D Europa (Mundial 2026, Miércoles 24)
- Arrancan dieciseisavos de final del Mundial 2026 (Domingo 28)
- Inicia Wimbledon (Domingo 29)
Julio
- Terminan dieciseisavos de final del Mundial 2026 (Viernes 3)
- Octavos de final Mundial 2026 (Del sábado 4 al martes 7)
- Cuartos de final Mundial 2026 (Del jueves 9 al sábado 11)
- Termina Wimbledon (Domingo 12)
- Semifinales Mundial 2026 (Martes 14 y miércoles 15)
- Juego por el tercer lugar Mundial 2026 (Sábado 18)
- Final Mundial 2026 (Domingo 19)
- Comienzan Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (Viernes 24)
Agosto
- Concluyen Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (Sábado 8)
- Inicia el US Open (Lunes 31)
Septiembre
- Termina el US Open (Domingo 13)
Octubre
- Inicia Serie Mundial de Grandes Ligas (Viernes 23)
- Prácticas y clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 (Viernes 30 y sábado 31)
Noviembre
Gran Premio de México de Fórmula 1 (Domingo 1)
Diciembre
Finaliza la F1 2026 con el Gran Premio de Abu Dabi (Domingo 6)
Otros eventos deportivos en el 2026
En la recta final del año también se celebrarán los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, del 21 de octubre al 13 de noviembre, en un evento en el que atletas de 14 a 18 años compiten por la gloria.
Este evento, además, será el primer certamen de carácter olímpico que se efectúe en África en toda la historia.
EVG