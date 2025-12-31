¡Malas noticias! Kylian Mbappé se lesiona la rodilla y estos son los juegos que se perderá con el Real Madrid

Kylian Mbappé lamenta una falla durante un juego del Real Madrid en la campaña.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se lesionó la rodilla izquierda, informó el club español en un breve comunicado el último día del año. Según L’Équipe, el campeón mundial en Rusia 2018 estaría fuera de las canchas por tres semanas, por lo que se perdería al menos cuatro partidos con el equipo merengue.

El Real Madrid dio a conocer en un escueto mensaje que al astro galo se le había diagnosticado un esguince, pero no proporcionó un plazo exacto para su recuperación. El ariete de 27 años podría perderse cinco duelos si los dirigidos por Xabi Alonso clasifican a la final de la Supercopa de España.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

El diario deportivo francés L’Equipe señaló que Kylian Mbappé estaría fuera de circulación durante por lo menos las primeras tres semanas del 2026, sin citar una fuente.

Partidos que Kylian Mbappé se perderá con el Real Madrid

Real Madrid vs Betis (Domingo 4 de enero, Jornada 18 LaLiga)

Atlético de Madrid vs Real Madrid (Jueves 8 de enero, Semifinal Supercopa de España

Posible final de la Supercopa de España (Domingo 11 de enero)

Real Madrid vs Levante (Sábado 17 de enero, Jornada 19 LaLiga)

Real Madrid vs Mónaco (Jornada 7 Fase de liga Champions League)

Kylian Mbappé y el problema que padece en su rodilla

L’Equipe añadió que Donatello había estado sufriendo durante varias semanas de un problema con el ligamento lateral de su rodilla, y una resonancia magnética realizada este miércoles por la mañana reveló una lesión que requiere tratamiento y descanso.

Kylian Mbappé ha estado en gran forma. A principios de este mes, el atacante francés anotó su gol número 59 para el Real Madrid en el 2025, igualando el récord del club de más goles en un año, que ostentaba el portugués Cristiano Ronaldo.

El exjugador del PSG, quien se unió al Real Madrid en el verano del 2024, ha marcado 29 goles para el cuadro de la capital española esta temporada, incluyendo 18 en LaLiga, cifra con la que lidera la tabla de goleadores, en la que su más cercano perseguidor es Ferran Torres, quien lleva 11 dianas con el Barcelona.

¿Cuántos goles lleva Kylian Mbappé desde su llegada al Real Madrid?

El francés Kylian Mbappé ha marcado 73 goles en 83 compromisos oficiales con el Real Madrid desde su llegada al club español en el verano del 2024.

El galo ha convertido 49 tantos en LaLiga, 16 en Champions League, cuatro en la Copa del Rey, uno en Copa Intercontinental, uno en Mundial de Clubes, uno en Supercopa de España y uno en Supercopa de Europa.

EVG