Con 9 jugadores, Real y Barça son líderes del top 10 de más valiosos

Los dos equipos más populares del futbol de España, Real Madrid y Barcelona, tienen en conjunto a nueve de los 10 futbolistas más valiosos del mercado en LaLiga, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt en su más reciente actualización, en la que aparecen cinco jugadores merengues, cuatro blaugranas y Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, el único que no forma parte de ninguna de estas dos plantillas.

El Dato: Kylian Mbappé y Jude Bellingham anotaron los goles con los que el Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en el clásico de la primera vuelta, en la Jornada 10 de LaLiga.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé encabezan este listado, pues el valor de ambos es de 235 millones de dólares. El francés vive su segunda campaña con los de la capital española, que se fue al receso invernal en el segundo sitio de la clasificación en LaLiga con 42 unidades, cuatro menos que el Barça, líder de la competencia tras 18 jornadas.

Detrás del español y el galo aparece el inglés Jude Bellingham, quien está tasado en 188 millones de billetes verdes, seguido muy de cerca del brasileño Vinícius Jr., cuyo valor es de 176 mdd.

El Tip: El brasileño Endrick se va cedido del Real Madrid al Olympique de Lyon hasta junio próximo con el objetivo de tener más actividad previo al Mundial del 2026.

El segundo futbolista más valioso del Barcelona es el mediocampista Pedri, quien forma parte del mediocampo del conjunto culé desde hace cinco años. El valor del también seleccionado español es de 165 millones de dólares.

En el sexto puesto de esta actualización de mercado se ubica el mediocampista uruguayo Federico Valverde, quien se incorporó al conjunto merengue el verano del 2016. El charrúa está valuado en 141 millones de billetes verdes.

El argentino Julián Álvarez, único de esta lista que no pertenece a ninguno de los planteles de los dos clubes más importantes del balompié español, está tasado en 117 millones de dólares. El campeón mundial con la Albiceleste en Qatar 2022 vive su segunda campaña con la entidad colchonera, que marcha tercera de la clasificación en LaLiga a mitad de temporada con una cosecha de 37 puntos.

Arda Güler, el joven mediocampista turco que forma parte del equipo merengue desde el verano del 2023, es el penúltimo más valioso del mercado en LaLiga en el top 10 con 106 millones de billetes verdes.

Pau Cubarsí y Raphinha cierran esta lista. El defensa español y el delantero brasileño del Barcelona son los únicos que están por debajo de los 100 millones de dólares, pues Transfermarkt los tiene tasados en 94 mdd.

El dominio del Real Madrid y del Barça se extiende todavía más, pues el siguiente futbolista que no forma parte de ninguna de las dos instituciones en aparecer en este listado es el español Pablo Barrios, mediocampista del Atlético de Madrid, con un valor de 70 mdd.

Kylian Mbappé también encabeza la tabla de goleadores de la Temporada 2025-2026 de LaLiga con 18 anotaciones, 11 más de las que ha conseguido Lamine Yamal, quien se perdió cuatro de los partidos del Barcelona en la primera vuelta a causa de una pubalgia y una lesión en el tobillo.

La actividad de LaLiga se reanuda el próximo 2 de enero, cuando arranque la Jornada 18 con el encuentro entre Rayo Vallecano y Getafe. El Barcelona visita un día después al Espanyol en el derbi catalán, mientras que el domingo 4 el Real Madrid es local contra el Betis.

A pesar de su dominio en el mercado y en LaLiga, tanto merengues como blaugranas están batallando de más a falta de dos jornadas para que concluya la fase de liga de la Champions League, pues los dirigidos por Xabi Alonso son séptimos con 12 unidades, dos más que las que suman los catalanes, que ocupan el decimoquinto puesto. Los primeros ocho avanzan directamente a octavos de final, mientras que los que terminen del noveno al vigesimocuarto peldaño disputarán los playoffs.

El top 10 ı Foto: Especial