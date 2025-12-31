Operan de emergencia a Roberto Carlos; esto es lo que se sabe del estado de salud del exfutbolista brasileño

Roberto Carlos durante el sorteo del Mundial 2026, el 5 de diciembre.

Roberto Carlos, campeón mundial con Brasil en Corea-Japón 2002, fue operado de emergencia en un hospital de Sao Paulo por un problema cardiaco. El exfutbolista del Real Madrid se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo, y fue en ese momento en el que le detectaron un problema en el funcionamiento del corazón.

Reportes de medios internacionales indican que la cirugía se realizó de manera exitosa y que el exlateral zurdo estuvo bajo estricta observación médica después del procedimiento al que fue sometido de manera inesperada.

Roberto Carlos, de 52 años de edad, se encuentra de vacaciones en su natal Brasil con motivo de las fiestas decembrinas. La operación a la que se sometió debía durar 40 minutos, pero se extendió a casi tres horas después de que en una resonancia por todo su cuerpo le detectaron ese problema en el corazón.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el exfutbolista brasileño Roberto Carlos se encuentra estable y fuera de peligro, pero seguirá en observación para garantizar que tenga una adecuada recuperación.

El actual embajador del Real Madrid permanecerá en observación durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

¿Cuántos títulos ganó como futbolista Roberto Carlos?

Roberto Carlos ganó 27 trofeos durante su carrera de 26 años como futbolista, siendo el más importante de ellos la Copa del Mundo conseguida con Brasil en Corea-Japón 2002, última edición en la que la Verdeamarela se coronó en el magno evento.

Casi la mitad de sus títulos los consiguió con el Real Madrid, club con el que levantó 13 copas, entre ellas cuatro ligas y una Champions League.

Con Brasil, Roberto Carlos también fue campeón en dos Copas América (Bolivia 1997 y Paraguay 1999) y en una Copa FIFA Confederaciones (Arabia Saudita 1997).

El exfutbolista originario de Sao Paulo, recordado por su espectacular golpeo de balón, también ganó trofeos con Palmeiras y Fenerbahce.

Roberto Carlos debutó en 1989 con el União São João Esporte Clube y se retiró de las canchas en el 2015 con el Delhi Dynamos FC de la India, donde solamente tuvo actividad en tres partidos.

