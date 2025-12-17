Santiago Giménez recibe la peor noticia de su carrera por la que se podría perder el Mundial 2026 con México

Santiago Giménez viene arrastrando una terrible lesión en el tobillo, la cual no lo ha dejado desempeñarse de buena forma con el AC Milan y por eso ha estado fuera de las canchas en la Serie A; sin embargo, el técnico Massimiliano Allegri reveló que el delantero mexicano será intervenido quirúrgicamente este jueves.

Sin embargo, las alarmas se encendieron en la Selección Mexicana, pues a seis meses de arrancar la Copa del Mundo, Santiago Giménez se someterá a cirugía y será baja del conjunto rossoneri por lo menos dos meses, así que le quedarán alrededor de cuatro meses para ponerse a punto para el Mundial.

“Giménez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, comentó el entrenador de Santiago Giménez.

¿Cuándo será operado Santiago Giménez de su lesión en el tobillo?

Con las declaraciones que dio Massimiliano Allegri este miércoles, se espera que Santiago Giménez entre al quirófano este jueves 18 de diciembre y, si todo sale bien, el AC Milan espera que su delantero inicie su recuperación lo más pronto posible.

El delantero mexicano necesita estar listo para la Fecha FIFA de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Portugal y Bélgica en México y Estados Unidos, respectivamente, pues serán los últimos partidos de preparación para el Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026.

La lesión del ‘Bebote’ la viene arrastrando desde hace ya semanas, la cual fue tratada con terapia y descanso, pero no funcionó del todo; es por eso que el staff del Milan y el jugador decidieron que era momento de realizar la operación.

¿Cuándo podrá volver a jugar Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Giménez será intervenido quirúrgicamente este jueves 18 de diciembre; sin embargo, aún no hay una fecha exacta o cuánto pueda tardar la recuperación del delantero mexicano, pues será dependiendo de su evolución cuando el conjunto rossoneri decida volver a meter en una convocatoria al ‘Bebote’.

De momento, lo único que se espera es que esté listo para el Mundial del 2026, pues en el proceso mundialista de Javier Aguirre, Santiago Giménez fue uno de los tres delanteros más constantes en las convocatorias del técnico mexicano.

El delantero azteca tendrá competencia para la Copa del Mundo, pues nombres como Germán Berterame y Armando González están peleando por un lugar en el equipo para el torneo de la FIFA.

DCO