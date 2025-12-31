Canelo Álvarez, fuera del Top 10 del mundo por primera vez en 12 años

Uno de los grandes golpes para el boxeo mexicano fue la derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford, pues no sólo significó la pérdida del título mundial indiscutido de las 168 libras, ya que el tapatío quedó fuera del Top 10 de The Ring por primera vez en 12 años.

El pugilista mexicano fue el primer lugar del mundo desde que venció a Sergey Kovalev en el 2019. Se mantuvo en este lugar hasta el 2022, cuando perdió ante el también ruso Dmitry Bivol en las 175 libras y descendió un puesto.

El Dato: El primer título mundial de Saúl Canelo Álvarez fue el campeonato superwelter del CMB, que ganó el 5 de marzo de 2011 al derrotar al británico Matthew Hatton.

Los 10 mejores boxeadores del mundo para The Ring son Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, Jesse Rodriguez, Dmitry Bivol, Artur Beterbiev, Junto Nakatani, Shakur Stevenson, David Benavidez, Devin Haney y Oscar Collazo. Ucrania tiene un representante, lo mismo que Rusia y Canadá, Japón dos y Estados Unidos la mitad, con cinco.

Desde el 2013, el tapatío era uno de los rostros constantes de este listado. Ocupó el primer puesto por tres años al hilo, aunque tuvo un breve periodo de seis meses fuera de la clasificación en el 2018 tras dar positivo por la sustancia prohibida clembuterol.

Sin lugar a dudas esto puede marcar el fin de una era. El dominio del orgullo de Guadalajara cambió de manos a sus 35 años. En sus últimas ocho peleas tiene dos derrotas, más de las que tuvo en sus primeras 44 contiendas, en donde empató una vez y su primera caída fue ante Floy Mayweather Jr. en el 2013.

3 derrotas tiene el Canelo Álvarez en 68 combates desde su debut en el 2005

Al Canelo le tocará regresar y reclamar su trono. Sin embargo, deberá esperar para volver a pisar un ring, pues fue operado del codo izquierdo. Su recuperación hará que no pueda pelear durante la primera mitad del 2026.

Su retorno se tiene programado para después de junio-junio, con mayor probabilidad de que sea en septiembre.

Álvarez Barragán llegará a un nuevo panorama en las 168 libras, pues el que era campeón mundial indiscutido, Terence Crawford, se retiró el pasado 16 de diciembre, dejando vacantes los cinturones y con peleadores jóvenes que buscan ganarse una oportunidad titular, aunque el pugilista tapatío, por su legado, sigue primero en el orden.

8 combates tuvo en el 2008, año en que más pleitos afrontó

Para The Ring, el Canelo es el primer sembrado en los supermedios. Después vienen Osleys Iglesias (14-0, 13 KO), Christian Mbilli (29-0-1, 24 KO), Lester Martinez (19-0-1, 16 KO) y Diego Pacheco (25-0, 18 KO) para completar el Top 5 de los mejores valorados.

Debajo de ellos está el mexicano José Armando Reséndiz (16-2, 11 KO). El Toro dio una de las grandes sorpresas del año al vencer por decisión dividida a Caleb Plant y quedarse con el título interino de la AMB en mayo. Se espera que su siguiente rival sea el puertorriqueño Edgar Berlanga.

Se rumora que el Canelo Álvarez podría enfrentar a Hamzah Sheeraz, británico de 26 años, en su primera pelea después de perder sus cuatro cinturones ante Terence Crawford. Aunque otros comentan que el retiro de Bud es parte de una estrategia para pedir más dinero en una posible revancha ante el mexicano.

El Tip: El Canelo Álvarez es el primer peleador mexicano y latino en ser campeón del mundo absoluto en la era de los cuatro cinturones.

Pese a no tener un título mundial, el tapatío sigue como un boxeador importante en el deporte mundial. Tanto que peleadores clasificados piden una oportunidad de enfrentarlo, así como el youtuber convertido a boxeador Jake Paul, quien sería sin discusión la bolsa más grande de todos los posibles nombres que lo rodean, y que ha levantado la voz para enfrentar al azteca.