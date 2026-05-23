Penta no tiene piedad con Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas y les receta tremendos pierrotazos (VIDEO)

Penta Zero Miedo y el Posscass de Compass volvieron a reunirse, pero esta vez en el gimnasio del luchador mexicano en Teotihuacán. Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas se subieron al ring con el Zero Miedo y no se fueron limpios, pues recibieron tremendos pierrotazos en el pecho.

Los integrantes del Posscass de Compass conocieron el gimnasio de Penta Zero Miedo, realizaron algunos ejercicios y fue hasta el final del video que el luchador mexicano los subió al cuadrilátero para realizarles algunas llaves y dejarles un recuerdo que nunca van a olvidar de su paso por el “Zero Miedo Gym”.

Penta Zero Miedo vs Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/GmL1UB3i5Y — JAVIER M. ➉ (@javiermleyva10) May 22, 2026

Penta Zero Miedo contó su historia en el Posscass de Compass

Penta Zero Miedo fue el invitado en el último episodio del Posscass de Compass, un episodio que reunió a la estrella de la World Wrestling Entertainment (WWE) con los exjugadores del Club América, una plática en la que el luchador mexicano contó toda su historia.

El gladiador que salió de la Triple A platicó sobre sus inicios en la lucha libre, su primera clase de lucha junto a su hermano Rey Fénix, además de las vivencias que tuvo de niño, como ser cargador de La Merced o checador en una ruta de combis.

El Zero Miedo platica que todo eso que pasó antes de llegar a la WWE fueron alrededor de poco más de 20 años, pero ahora es una de las estrellas de la empresa estadounidense y uno de los gladiadores más aclamados cuando sale a escena en RAW.

DCO