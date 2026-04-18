Fanática de Penta Zero Miedo cambió su fiesta de XV años por conocer a su ídolo (VIDEO)

Penta Zero Miedo conoció a una de sus mayores fanáticas.

Penta Zero Miedo se ha convertido en un ídolo de varios mexicanos después de su llegada a la WWE, ya que es uno de los luchadores de nuestro país que representan la bandera nacional y este fin de semana conoció a una de sus mayores fanáticas.

Un día antes de hacerse presente en Wrestlemania 42 para defender el cinturón del título Intercontinental, Penta Zero Miedo conoció a una chica que tomó una de las decisiones más importantes de su vida, ya que prefirió conocer a su ídolo que tener su fiesta de XV años; aunque parece que fue lo más acertado, ya que se le salieron las lágrimas cuando vio al luchador.

La joven aficionada viajó desde Tijuana a Las Vegas para poder estar en Wrestlemania 42 y darle un abrazo a Penta Zero Miedo, algo que nunca olvidará en su vida, ya que pudo estar cerca y platicar con su mayor ídolo.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Leyendas de Brasil y México visitan Coapa antes de su enfrentamiento en el Estadio Azteca

Penta Zero Miedo defenderá su título en Wrestlemania 42

Después de varios meses de pertenecer a la WWE, Penta Zero Miedo logró ser Campeón Intercontinental de la empresa y este fin de semana pondrá en juego su cinturón en el evento más grande de la empresa estadounidense, Wrestlemania.

Hace una semana el luchador mexicano derrotó al Hijo del Vikingo para retener el título; ahora volverá a subirse al ring, aunque esta vez en una lucha entre cinco contendientes y el campeón.

Penta Zero Miedo (campeón), Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Rey Mysterio se medirán en una lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental, que será una de las primeras peleas de este domingo.

DESDE ECATEPEC AL MUNDO



PENTA EL ZERO MIEDO



CAMPEÓN INTERCONTINENTAL #WWERAW pic.twitter.com/UMCwyeKTap — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) March 3, 2026

Esta es la cartelera completa de Wrestlemania 42 para el domingo

Todo está listo para que este fin de semana se lleve a cabo la edición 42 de Wrestlemania y el domingo tendremos la participación de tres mexicanos en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

CM Punk (campeón) vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Jade Cargill (campeona) vs. Rhea Ripley por el Campeonato de Mujeres de WWE

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Sami Zayn (campeón) vs. Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos de WWE

Brock Lesnar vs. Oba Femi

Penta (campeón) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. Rusev vs. JD McDonagh vs. Rey Mysterio en lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

El evento estelar será el enfrentamiento entre CM Punk y Roman Reigns, que será el último evento de esta edición de WrestleMania 42.

DCO