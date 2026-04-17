WrestleMania 42: Fecha, horario, cartelera y dónde ver el evento de la WWE EN VIVO en México

Como cada año el evento más esperado por los aficionados de la lucha libre al rededor del mundo es WrestleMania de WWE, que celebra WrestleMania 42, en donde se tendrán grandes enfrentamiento y contará con la presencia de héroes mexicanos como Rey Mysterio y el Campeón Intercontinental, Penta Zero Miedo.
¿Cuándo es WrestleMania 42 y dónde verlo?
WrestleMania 42 es un evento de dos noches consecutivas que se realiza en el Allegiant Stadium de Las Vegas, lo que quiere decir que hay funciones el 18 y 19 de abril. Las acciones inician a las 16:00 horas, tiempo del centro de México en ambos días y se podrá ver por la señal de Netflix.
- Día: 18 y 19 de abril
- Hora de inicio: 16:00 horas
- Señal: Netflix
- Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas
Cartelera de WrestleMania 42 del sábado 18 de abril
- Cody Rhodes (campeón) vs Randy Orton (con Pat McAfee) por el Campeonato Mundial de WWE
- Stephanie Vaquer (campeona) vs Liv Morgan por el Campeonato mundial de mujeres de WWE
- Seth Rollins vs Gunther
- AJ Lee (campeona) vs Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil
- Nia Jax y Lash Legend (campeonas) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación) por el Campeonato por parejas de WWE
- Drew McIntyre vs Jacob Fatu-Lucha no sancionada
- Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight
El sábado la lucha estelar es entre Cody Rhodes y Randy Orton, quienes se enfrentan por el título indiscutido de la WWE. También estará en la línea el campeonato mundial femenil entre Stephanie Vaquer y Liv Morgan.
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La función sigue con Seth Rollins vs Gunther, pero antes otra contienda por título con el enfrentamiento entre la campeona AJ Lee defendiendo ante Becky Lynch el Campeonato Intercontinental Femenil.
El Campeonato por parejas de WWE también estará en juego. Las campeonas Nia Jax y Lash Legend defienden ante Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria en un combate por eliminación.
Cartelera de WrestleMania 42 del domingo 19 de abril
- CM Punk (campeón) vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
- Jade Cargill (campeona) vs Rhea Ripley por el Campeonato de mujeres de WWE
- Finn Bálor vs Dominik Mysterio
- Sami Zayn (campeón) vs Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos de WWE
- Brock Lesnar vs Oba Femi
- Penta (campeón) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio en lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental
Sin duda la lucha que se llevará los reflectores en México es en la cual Penta Zero Miedo defenderá el Campeonato Intercontinental de la empresa en una lucha de escaleras ante Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Rey Mysterio.
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