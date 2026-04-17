WrestleMania 42: Fecha, horario, cartelera y dónde ver el evento de la WWE EN VIVO en México

Como cada año el evento más esperado por los aficionados de la lucha libre al rededor del mundo es WrestleMania de WWE, que celebra WrestleMania 42, en donde se tendrán grandes enfrentamiento y contará con la presencia de héroes mexicanos como Rey Mysterio y el Campeón Intercontinental, Penta Zero Miedo.

🚨 #WrestleMania Saturday Card 🚨



As first announced by @JoeTessESPN on @GetUpESPN, here is the full match card for WrestleMania Saturday going down on Saturday April 18th in @Vegas at @AllegiantStadm with the FIRST HOUR airing on @espn 2! pic.twitter.com/GZmSyxT4YX — WWE (@WWE) April 7, 2026

¿Cuándo es WrestleMania 42 y dónde verlo?

WrestleMania 42 es un evento de dos noches consecutivas que se realiza en el Allegiant Stadium de Las Vegas, lo que quiere decir que hay funciones el 18 y 19 de abril. Las acciones inician a las 16:00 horas, tiempo del centro de México en ambos días y se podrá ver por la señal de Netflix.

Día: 18 y 19 de abril

Hora de inicio: 16:00 horas

Señal: Netflix

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

🚨 #WrestleMania Sunday Card 🚨



As first announced by @JoeTessESPN on @GetUpESPN, here is the full match card for WrestleMania Sunday going down on Sunday April 19th in @Vegas at @AllegiantStadm with the FIRST HOUR airing on @espn! pic.twitter.com/IrlHNLmJz8 — WWE (@WWE) April 7, 2026

Cartelera de WrestleMania 42 del sábado 18 de abril

Cody Rhodes (campeón) vs Randy Orton (con Pat McAfee) por el Campeonato Mundial de WWE

Stephanie Vaquer (campeona) vs Liv Morgan por el Campeonato mundial de mujeres de WWE

Seth Rollins vs Gunther

AJ Lee (campeona) vs Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil

Nia Jax y Lash Legend (campeonas) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación) por el Campeonato por parejas de WWE

Drew McIntyre vs Jacob Fatu-Lucha no sancionada

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight

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El sábado la lucha estelar es entre Cody Rhodes y Randy Orton, quienes se enfrentan por el título indiscutido de la WWE. También estará en la línea el campeonato mundial femenil entre Stephanie Vaquer y Liv Morgan.

La función sigue con Seth Rollins vs Gunther, pero antes otra contienda por título con el enfrentamiento entre la campeona AJ Lee defendiendo ante Becky Lynch el Campeonato Intercontinental Femenil.

El Campeonato por parejas de WWE también estará en juego. Las campeonas Nia Jax y Lash Legend defienden ante Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria en un combate por eliminación.

Cartelera de WrestleMania 42 del domingo 19 de abril

CM Punk (campeón) vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Jade Cargill (campeona) vs Rhea Ripley por el Campeonato de mujeres de WWE

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Sami Zayn (campeón) vs Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos de WWE

Brock Lesnar vs Oba Femi

Penta (campeón) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio en lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

Sin duda la lucha que se llevará los reflectores en México es en la cual Penta Zero Miedo defenderá el Campeonato Intercontinental de la empresa en una lucha de escaleras ante Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Rey Mysterio.

aar