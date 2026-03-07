Penta Zero Miedo hace realidad el sueño a un niño que vendía dulces en la calle y le deja un recuerdo para toda la vida

Penta Zero Miedo conoce a su fan que vendía dulces en la calle para comprarse una figura de él

El flamante Campeón Intercontinental de la WWE, el mexicano Penta Zero Miedo, tuvo un enorme gesto con un niño que vendía dulces en la calle para poder comprar un juguete del luchador nacido en Ecatapec.

En redes sociales se hizo viral un niño que con máscara de Penta, salió a las calles a vender dulces de 5 pesos para poder juntar dinero y comprar un figurita del Zero Miedo. El metraje llegó a ojos del gladiador de la WWE, quien conoció al menor y le dio un recuerdo que guardará para toda su vida.

Penta Zero Miedo conoció al pequeñito, cuyo nombre es Andy, y le regaló dos figuras firmadas por él, además que le llevó el cinturón del título Intercontinental de la WWE. No solo eso, pues se fundieron en una abrazo y hasta hicieron el famoso pasito de Penta.

“Ahora ya no tienes que vender dulces” le dijo Penta a su fan, quien estaba muy emocionado de conocer a su héroe, quien en días pasados derrotó a Dominik Mysterio y se convirtió en el nuevo Campeón Intercontinental de la famosa empresa de lucha libre.

El pequeño Andy salía a las calles a vender dulces para comprar los juguetes de Penta Zero Miedo. Lo hacía acompañado de sus padres, quienes lo vigilaban y cuidaban en todo momento. La intención de los papás de Andy era que aprendiera el valor del trabajo y que apreciara las cosas.

Los videos de Andy vendiendo los caramelos se difundieron en la página de la familia en Instagram, en donde a su vez compartieron el encuentro con el famoso luchador forjado en las calles de Ecatepec.

“¡ANDY LOGRÓ CONOCER A PENTA! Gracias a todos ustedes, por su apoyo, cariño y por todas las menciones, hoy Andy pudo conocer a su más grande ídolo", dice la cuenta Andyfamilymx. “Y no solo eso ¡LE REGALÓ 2 FIGURAS! para que ya no tuviera que salir a vender dulces para poder comprárselas", agrega.

La familia de Andy le agradeció a Penta “por tomarse el tiempo de cumplirle este sueño an Andy” y destacaron que el luchador mostró “el gran ser humano que eres”.

