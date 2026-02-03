¡Confirmado! Roman Reigns elige a CM Punk como su rival para el evento principal de WrestleMania 42

Roman Reigns y CM Punk se enfrentarán en el evento principal de WrestleMania 42 luego de que el Jefe Tribal eligió al rival que más incomodidad, ruido y polémica le ha generado a lo largo de los años, pues siempre puso en tela de juicio su jerarquía y lo que representa en la WWE.

El antagonismo entre Roman Reigns y CM Punk se remonta al 2014, cuando Punk, fuera de WWE, criticó duramente a la empresa y señaló de manera directa al Jefe Tribal, a quien inclusive etiquetó como un “part-timer” fabricado por el sistema.

Esa tensión nunca desapareció y años después, con el regreso de CM Punk y el dominio absoluto de Roman Reigns, el choque era inevitable. En el episodio de RAW del 2 de febrero de 2026, Roman reconoció sin rodeos que odia a CM Punk, quien le hizo la vida difícil y que por esa razón lo eligió como contrincante para el evento principal de WrestleMania 42.

Roman Reigns y CM Punk prometen sacar chispas en WrestleMania 42

Con WrestleMania 42 como escenario, Roman Reigns vs. CM Punk promete ser mucho más que una lucha. Se espera una colisión de ideologías, egos y verdades incómodas. El líder de la dinastía contra la voz rebelde. El poder establecido frente al eterno inconforme.

Un combate diseñado para robarse la noche, incendiar las redes y quedar grabado en la historia de WWE. Porque cuando el odio es real y el escenario es WrestleMania, nadie puede apartar la mirada.

¿Cuándo es WrestleMania 42?

La WrestleMania 42 está pactada para llevarse a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril del 2026. El Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, será la sede del esperado evento para los amantes de la lucha libre.

Roman Reigns aseguró la oportunidad de pelear por el título de WrestleMania 42 luego de que se convirtió en el ganador de Royal Rumble, el primer gran evento del año en la WWE.

El Jefe Tribal se impuso a Gunther en el duelo final de Royal Rumble 2026. Ahora, debe esperar poco más de dos meses para verse las caras con CM Punk, en un enfrentamiento que promete tener a todos los presentes en el Allegiant Stadium al filo de sus butacas.

EVG