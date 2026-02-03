Nuevo equipo de Allan Saint-Maximin explota contra fans del América y exponen comentarios racistas; toman una medida desesperada

Allan Saint-Maximin dejó de ser jugador del Club América a menos de un año de su llegada a México. La forma en la que salió de las Águilas dejó enfurecida a la afición azulcrema, que en redes sociales del Lens, nuevo equipo del delantero francés, dejaron comentarios e insultos racistas, lo que llevó al equipo de la Ligue 1 a restringir las interacciones en redes sociales.

Communiqué du Racing Club de Lens : soutien à Allan Saint-Maximin



Le Racing Club de Lens s'indigne et condamne avec la plus grande fermeté le déferlement de propos haineux et d’insultes à caractère raciste dont son nouveau joueur, Allan Saint-Maximin, est la cible sur les… pic.twitter.com/QQYa1g6q3a — Racing Club de Lens (@RCLens) February 3, 2026

El comunicado de prensa del Racing Club de Lens en apoyo a Allan Saint-Maximin se debe porque en el video de presentación hubo fans mexicanos del América que empezaron a dejar comentarios racistas en contra del futbolista galo y mensajes haciendo menos el equipo. Además, hubo gente que compartió una foto de Saint-Maximin con el rostro de una rata, criticando que el ex del Newcastle solo vino a robar a México.

“El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales”, explica el equipo.

Para cortar con estas expresiones contra su nuevo elemento, el equipo que marcha segundo lugar en la Ligue 1 tomó la decisión de restringir los comentarios en las publicaciones en donde sale el exjugador del América.

“Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos”, agrega.

Aficionado del América insultan en redes a Allan Saint-Maximin ı Foto: Especial

Por último, el Lens dijo estar en contra de las expresiones racistas y que son un club comprometido con la tolerancia. Asimismo, señalaron que Allan Saint-Maximin y su familia tienen todo el apoyo del equipo francés.

“Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo”, apuntó.

