George Russell gana la Sprint Race del GP de Canadá; Checo Pérez termina en el lugar 11

George Russell aprovechó la pole position que consiguió para la Sprint Race y logró llevarse la victoria en esta prueba que constó de 23 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve. Mercedes sigue demostrando su superioridad en la temporada y mantiene a sus dos pilotos en lo más alto del campeonato.

El volante británico y su compañero Andrea Kimi Antonelli lograron subirse al podio en esta carrera sprint, mientras que Lando Norris fue el que adjudicó el segundo puesto de la competencia y logró defender las múltiples embestidas de Kimi Antonelli, que buscó el segundo puesto en toda la competencia.

Checo Pérez poco a poco comienza a verse mejor arriba de su monoplaza en la temporada y en la Sprint Race del GP de Canadá logró su mejor resultado en lo que va de la campaña. El mexicano terminó en el undécimo puesto, quedándose a tres escalones de conseguir su primer punto en su regreso a la Fórmula 1.

La carrera estuvo llena de emociones durante las 23 vueltas, ya que los dos Mercedes demostraron que no cederán durante la campaña y en una de las curvas se emparejaron para pelear por la posición, aunque uno de ellos terminó saliéndose de la pista.

En los últimos recorridos de la carrera, la pelea entre Russell, Norris y Kimi Antonelli se intensificó en la pista, aunque el primer puesto logró mantener su posición y el italiano intentó rebasar al británico en la última vuelta; sin embargo, perdió el control y se fue a la grava, cayendo de nuevo al tercer puesto.

Con este resultado, George Russell se llevó ocho unidades para su cuenta personal en la temporada, Lando Norris consiguió siete puntos y Andrea Kimi Antonelli sumó seis unidades para seguir siendo líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

La desesperación de Andrea Kimi Antonelli por conseguir el primer puesto lo llevó a salir de la pista en múltiples ocasiones al momento de intentar el rebase, lo que lo llevó a perder su posición en la competencia y quedarse en el tercer escalón.

La siguiente prueba que sigue en el GP de Canadá es la clasificación para la carrera el domingo y podríamos ver a Checo Pérez realizar un mejor trabajo para que intente llegar por primera vez a la segunda fase de la qualy.

DCO