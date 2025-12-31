CR7 supera los 40 goles por decimocuarta vez desde 2010

A sus casi 41 años de edad, el delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue mostrando hambre de récords y ahora puede presumir de haber marcado 40 goles o más en 14 años calendario durante su carrera, algo que muy pocos futbolistas han conseguido, lo que da una muestra de la vigencia del actual atacante del Al-Nassr, con el que ayer hizo un tanto con la espalda en el empate 2-2 ante el Al-Ettifaq en la Jornada 12 de la liga de Arabia Saudita.

Con su anotación de ayer, CR7 cerró el 2025 con 41 dianas, cifra suficiente para mantener una regularidad que ha mostrado desde el 2010, cuando apenas culminaba su primera de nueve campañas en las filas del Real Madrid. Aquella vez registró 48 pirulos.

EL DATO: SE ESPERA que Cristiano Ronaldo venga a México el próximo 28 de marzo para el amistoso entre el Tricolor y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Su mejor récord hasta el momento en un año fue en el 2013 con un total de 69 goles, seis más que los que logró en el 2012. El 2014 y el 2011 también fueron años muy prolíficos para El Comandante, quien consiguió 61 y 60 tantos, de manera respectiva. En aquel momento, el originario de Funchal, Madeira, se convertía en un histórico del Real Madrid, institución de la que se fue en el 2018 como el mejor goleador del club con 450 anotaciones, casi 100 más que las que hizo el francés Karim Benzema, el segundo en dicho listado con 354.

La primera ocasión desde el 2010 en la que Cristiano Ronaldo no llegó a los 40 goles fue en el 2019, año que terminó con 39 dianas. En aquella época vivía su primera de tres temporadas con la Juventus de Turín en la Serie A de Italia.

La segunda vez, y la más reciente, que el ariete lusitano no culminó un año calendario con al menos cuatro decenas de dianas fue en el 2022, cuando terminó su segunda y breve aventura en Inglaterra con el Manchester United, equipo del que no se marchó de la mejor forma luego de su mala relación con el entrenador neerlandés Erik ten Hag. Ese año lo terminó con 17 dianas, muestra de lo complicado que resultaron esos 12 meses.

Con el gol 957 en su carrera, el cual hizo ayer de manera fortuita con la espalda, El Bicho llegará al 2026 con la misión de hacer 43 goles en los próximos 12 meses para llegar a los 1,000 tantos, el gran reto que tiene en mente.

El 2026 será un año doblemente especial para CR7, pues jugará su sexta Copa del Mundo con Portugal en la que será su última oportunidad en su prolífica carrera para convertirse en campeón del orbe.

5 Los Clubes en los que ha jugado Cristiano Ronaldo

Desde que se unió a la plantilla del Al-Nassr a finales del 2022, el jugador formado en el Sporting Lisboa ha marcado 104 anotaciones en 118 compromisos oficiales con el equipo árabe.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr comenzarán el año el próximo viernes 2 de enero, cuando visiten al A-Ahli en actividad de la Jornada 13 del campeonato de liga de Arabia Saudita.

Los Caballeros de Najd, apodo del club en el que se desempeña el veterano goleador, lideran la clasificación del certamen doméstico con una cosecha de 31 unidades y hasta el momento no conocen la derrota, pues registran 10 juegos ganados y uno empatado. El Comandante también anhela ganar su primer trofeo oficial en tierras árabes en el 2026, pues lo único que ha ganado es el Campeonato de Clubes Árabes, una competencia amistosa, en la cual se coronó en el 2023.

DeRápido

MÍNIMA. El América derrotó 1-0 al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes en su primer y único partido de preparación rumbo al Clausura 2026. Patricio Salas, delantero de la cantera azulcrema, marcó el gol tras conectar en el área un pase de Álvaro Fidalgo. Las Águilas debutan en el torneo el próximo 10 de enero como visitantes en Tijuana, en duelo de la Jornada 1.

El América derrotó 1-0 al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes ı Foto: X / @ClubAmerica

ENFOCADO. Ángel Sepúlveda aseguró que su segunda etapa con Chivas lo motiva al doble porque quiere ganarse un lugar en el Mundial del 2026, pues nunca ha asistido al magno evento. “No dejaré de pelear hasta que así sea”, señaló el Cuate, quien en el 2018 tuvo su primer ciclo con los rojiblancos y esta vez peleará la titularidad con Armando González.

Ángel Sepúlveda aseguró que su segunda etapa con Chivas lo motiva al doble ı Foto: X / @Chivas

EN LA MIRA. Cruz Azul tiene un semestre muy exigente en puerta y el nombre de César Montes aparece con fuerza en el mercado de fichaje del equipo celeste, que quiere fortalecer su defensa para pelear por los títulos de la Liga MX y la Concachampions. El contrato del Cachorro con el Lokomotiv Moscú es hasta el 2029, pero no descarta volver a México.