Futbolista muere tras una caída mortal con su esposa y el mundo del futbol se conmueve por una tragedia inesperada

El mundo del futbol se llenó de tristeza luego que se reveló el fallecimiento de Sebastian Hertner, jugador alemán que perdió la vida luego de un terrible accidente en donde cayó de 70 metros de altura. El deportista se encontraba disfrutando de sus vacaciones con su esposa al momento del incidente.

Sebastian Hertner estaba en Montenegro para esquiar. Estaba sentado en la aerosilla de la estación de esquí Savin Kuk. Una de las sillas dobles se desprendió de un cable, provocando una caída de 70 metros de altura, lo que generó que Hertner falleciera delante de su esposa, quien tuvo una lesión en la pierna.

Der erste Neuzugang ist DA! Sebastian Hertner unterschreibt bis zum 30. Juni 2020 bei den #Lilien! ⚜📝 #sv98 pic.twitter.com/P5qdHAUx1a — SV Darmstadt 98 (@sv98) May 28, 2018

Su equipo se despide de Sebastian Hertner

La noticia de la muerte de Sebastian Hertner generó muchas reacciones, entre ellas de su club, el ETSV Hamburgo, conjunto de la Oberliga (quinta división alemana) de la cual era capitán. Hertner también formó parte de clubes como 1860 Múnich, el Erzgebirge Aue y el Darmstadt.

El ETSV Hamburgo lanzó un mensaje para despedir a su referente, fue una publicación en redes sociales llena de tristeza y de un profundo amor por su jugador.

“Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, se lee.

En su juventud Sebastian Hertner formó parte del Stuttgart, que también le dedicó un espacio en sus redes.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d — VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025

“El VfB Stuttgart lamenta la pérdida de su ex jugador juvenil Sebastian Hertner, fallecido en un trágico accidente a los 34 años.Sebastian Hertner vistió la camiseta con el anillo rojo en el pecho durante siete años y jugó 65 partidos con el VfB II en la 3.ª división.Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, dijo.

Por su parte, el alcalde de la localidad en donde sucedió el accidente pidió que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar y esclarecer las causas. “Insistimos en una investigación exhaustiva y transparente para determinar a los responsables”, dijo.

