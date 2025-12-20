Kylian Mbappé empata el récord de Cristiano Ronaldo y festeja su gol 59 en el año como CR7 (VIDEO)

Kylian Mbappé llegó al Santiago Bernabéu esta noche con la misión de anotar dos goles ante el Sevilla para superar el récord de 59 tantos que ostenta todavía Cristiano Ronaldo desde 2013, pues el delantero francés solo consiguió un tanto en el partido de LaLiga española.

Cuando parecía que la oportunidad para igualar la marca de CR7 se alejaba, Rodrygo Goes recibió una falta dentro del área y el árbitro marcó la pena máxima para el Real Madrid, así que Kylian Mbappé tomó la pelota y fue el encargado de meter el segundo tanto de la noche.

Después de mandar el balón al fondo de la red, Mbappé se fue a uno de los tiros de esquina y celebró como CR7 con el ‘Siiiuu’ incluido por parte de la afición del Real Madrid, convirtiéndose en un auténtico goleador del conjunto blanco.

KYLIAN MBAPPÉ HIZO EL SIUUUUU DE CRISTIANO RONALDO. 🥹🥹🥹🥹@Cristiano 🐐🐐🐐🐐🐐🐐

pic.twitter.com/bSlRjDxSSA — MT2 (@madrid_total2) December 20, 2025

Kylian Mbappé habla sobre su dedicatoria especial a Cristiano Ronaldo

Al final del partido, Kylian Mbappé fue entrevistado sobre lo ocurrido ante el Sevilla y el récord que igualó de Cristiano Ronaldo, pues el tanto de penal que consiguió fue con dedicatoria especial para CR7.

“Un día especial porque es mi cumple. Yo digo siempre desde que soy pequeño que es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y también en el Real Madrid, el club de mis sueños. Ganamos el partido porque fue muy importante y fue el objetivo de acabar el año con un resultado positivo y poner récords; es increíble”, comentó Mbappé.

Además, dijo que festejar “como cristiano mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia en el futbol mundial. Es un honor para mí; quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido cariñoso conmigo. Me ha hablado siempre muy bien de Madrid, cómo adaptarme a Madrid y todo, y soy muy feliz ahora de marcar goles para el Real Madrid y ganar partidos”.

Kylian Mbappé dedicates his goal to Cristiano Ronaldo.



What a moment. 🥲🤍

pic.twitter.com/piVGCNwEYA — TC (@totalcristiano) December 20, 2025

Real Madrid termina el 2025 con una victoria ante el Sevilla

El Real Madrid recibió al Sevilla en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para disputar el último partido del 2025, pues será hasta enero cuando el conjunto blanco continúe con la temporada en busca de los títulos.

Jude Bellingham fue el autor del primer tanto de la noche; tras una gran asistencia de Rodrygo Goes, el mediocampista británico se levantó en el área rival y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica para poner el primer gol del partido.

Fue hasta la parte complementaria cuando el mismo Rodrygo entró al área y recibió una falta por la que el árbitro marcó la pena máxima para el equipo de Xabi Alonso. Kylian Mbappé fue el encargado de disparar desde los once pasos y el delantero francés consiguió su gol número 59 en el año.

DCO