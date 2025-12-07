Real Madrid fue derrotado por el Celta de Vigo y están a cuatro puntos del liderato de LaLiga

El Real Madrid continúa en una pésima racha de resultados y en esta ocasión cayeron derrotados por la mínima ante el Celta de Vigo en la cancha del Estadio Bernabéu, en un partido donde el mejor jugador merengue, Kylian Mbappé, no pudo aparecer para salvar a su equipo.

El primer tiempo fue completamente para el equipo de Xabi Alonso, mientras que el Celta de Vigo trataba de detener las embestidas de los merengues, algo que consiguieron de buena manera para sacar un estupendo resultado de la casa blanca.

Además de caer derrotados en LaLiga española, el Real Madrid recibió otra pésima noticia, pues al minuto 24 de juego Antonio Rüdiger tuvo que entrar al campo para sustituir a Éder Militao, quien lamentablemente salió por una lesión cuando estaba en su mejor momento.

Golazo de Swedberg. Taconazo.



Real Madrid 0-1 Celta de Vigo. pic.twitter.com/LmGwGJIew9 — MT2 (@madrid_total2) December 7, 2025

El primer tiempo terminó con el 0-0 en el marcador del Santiago Bernabéu, pero la parte complementaria fue un calvario para los merengues, pues el equipo visitante consiguió dos goles, se defendió de buena forma y el Madrid sufrió dos expulsiones de dos jugadores importantes para el equipo.

El primer gol del conjunto de los de Balaídos llegó al minuto 53 de tiempo corrido, cuando Bryan Zaragoza mandó un servicio certero al corazón del área del Real Madrid, donde apareció Willito Swedberg y con un tremendo taconazo mandó a guardar la esférica y silenciar el Santiago Bernabéu.

Fue al minuto 64 de juego cuando Fran García realizó una entrada imprudente y se ganó su segundo cartón amarillo para irse expulsado del partido; lo impresionante de esto fue que un minuto antes el silbante le había mostrado su primera tarjeta preventiva.

Gracias Celta de Vigo por esto. pic.twitter.com/geDPN1Z7m5 — rubén (@rubennatm) December 7, 2025

Fue en el tiempo de compensación, al minuto 92 de tiempo corrido, cuando Álvaro Carreras se ganó el cartón de amonestación por protestarle al árbitro, pero el español siguió reclamándole al silbante central y el juez decidió de inmediato mandarlo directo a las regaderas, dejando al Madrid con nueve hombres en el campo.

Para poner el último clavo en el ataúd del equipo de Xabi Alonso, volvió a aparecer Willito Swedberg al 93′ de juego. Después de una gran triangulación del Celta de Vigo, el delantero sueco quedó enfrente de Thibaut Courtois, se quitó al portero belga y definió con el arco abierto para el segundo gol.

Con este resultado, el Real Madrid deja ir tres puntos importantes en la pelea del liderato con el Barcelona, pues con la derrota de los merengues, el equipo de Hansi Flick consigue una ventaja de cuatro puntos sobre el acérrimo rival con 15 jornadas disputadas en el torneo.

DCO