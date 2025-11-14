¿Es grave? La terrible lesión de Kylian Mbappé que lo aleja de la Selección de Francia

El delantero Kylian Mbappé no viajará con la Selección de Francia a Azerbaiyán

El delantero Kylian Mbappé no viajará con la Selección de Francia a Azerbaiyán después de que el equipo aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026, informó el viernes la Federación de Futbol de Francia.

Mbappé anotó dos veces el jueves en la victoria 4-0 ante Ucrania en París para ayudar a Francia a confirmar su lugar para el torneo. Fueron sus goles número 399 y 400 en su carrera profesional.

KYLIAN ENCORE 🔥🔥

Doublé pour notre attaquant 😍



🇫🇷3-0🇺🇦 #FRAUKR pic.twitter.com/cH1goNPUEl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

La Federación Francesa (FFF) dijo que Mbappé, quien juega para el Real Madrid, “todavía siente los efectos de la inflamación en su tobillo derecho, lo que requiere pruebas” y se someterá a exámenes médicos en la capital española este mismo día.

Azerbaiyán recibe a Francia el domingo en el Grupo D. Francia también estará sin el centrocampista de la Roma Manu Koné y el centrocampista del Madrid Eduardo Camavinga.

Koné fue amonestado contra Ucrania y tendrá que cumplir un juego de suspensión, mientras que Camavinga fue afectado por tensión muscular en el isquiotibial izquierdo, dijo la FFF.

𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗘 ✅💪



Les Bleus seront bien au rendez-vous de la Coupe du Monde 2026 🌎🏆 pic.twitter.com/K4ZWOpCQAF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

Francia ya clasificó a la Copa del Mundo 2026

Kylian Mbappé y Francia definitivamente van a la Copa del Mundo de 2026. Dos goles del delantero Mbappé enviaron a los galos, dos veces campeona, con destino al campeonato del siguiente verano, gracias a una goleada en casa por 4-0 contra Ucrania.

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022.

Mbappé envió tranquilamente el penalti directo al centro del arco para romper el empate a los 55 antes de que Olise se diera la vuelta en el área para anotar el segundo en el Parque de los Príncipes, situado en el oeste de París. Mbappé agregó su segundo tanto desde corta distancia a los 83 tras un tumulto en el área.

𝑳𝒆𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 🇫🇷

Next stop ➡️ @FIFAWorldCup 2026 pic.twitter.com/5qJMTwFq20 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2025

El atacante del Real Madrid llegó a 55 goles, sólo dos menos que Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia. Mbappé estuvo cerca de un hat-trick momentos después, pero disparó por encima tras quedar solo frente al portero.

Francia ha ganado el Grupo D con 13 puntos hasta ahora, Ucrania e Islandia están empatadas con siete puntos y lucharán por el segundo lugar el domingo, cuando se enfrenten.

aar