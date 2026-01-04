Steelers se queda con el último boleto para los playoffs de la NFL 2025 tras dramática victoria sobre Ravens

Los Steelers lograron el último boleto a los playoffs de la NFL 2025.

Con mucho dramatismo, los Pittsburgh Steelers se quedaron con el último boleto a los playoffs de la NFL 2025. Lo consiguieron después de derrotar 26-24 a a los Baltimore Ravens en el Acrisure Stadium, gracias a una combinación de Aaron Rodgers y Calvin Austin III, a falta de 1 minuto con 25 segundos en el reloj.

Los de Pensilvania ganaron también el título divisional del Norte de la Conferencia Americana y ahora enfrentarán a los Houston Texans en la ronda de comodines.

Devontez Walker puso el primer touchdown del encuentro para darle la ventaja a los Ravens en la que fue la única anotación del primer cuarto.

Los de Baltimore aumentaron la diferencia a 10-0 con un gol de campo de 40 yardas de Tyler Loop en los primeros momentos del segundo cuarto, en el que los Steelers recortaron distancias con un gol de campo de 57 yardas de Chris Boswell.

Pittsburgh emparejó el encuentro en el tercer cuarto gracias a un touchdown de Connor Heyward. Los locales le dieron la vuelta a la pizarra con un gol de campo de 25 yardas de Chris Bowell.

Los Ravens sufrieron en la segunda mitad del encuentro celebrado en el Acrisure Stadium. Pero Lamar Jackson conectó con Zay Flowers, quien convirtió el touchdown con el que Baltimore recuperó la ventaja y se puso 17-13 a falta de 8 minutos y 42 segundos en el reloj.

Pero los Steelers querían drama hasta el final del duelo y a falta de menos de cuatro minutos en el cronómetros revirtieron el marcador con un touchdown de Kenneth Gainwell para ponerse arriba por 20-17.

La conexión Lamar Jackson/Zay Flowers hizo de las suyas nuevamente y los Ravens retomaron la ventaja con 2 minutos y 20 segundos por jugar para obligar a Pittsburgh a conseguir un touchdown.

¿Cuándo arrancan los playoffs de la NFL 2025?

Los playoffs de la NFL 2025 se ponen en marcha el próximo sábado 10 de enero, cuando se lleven a cabo los primeros dos partidos correspondientes a la ronda de comodines.

Los Denver Broncos y los Seattle Seahawks descansarán en la primera semana de la postemporada debido a que fueron los primeros sembrados en la Conferencia Americana y en la Nacional, respectivamente.

