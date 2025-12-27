Texans asegura su lugar en los playoffs de la NFL 2025 después de vencer a Chargers

Los Texans vencieron a los Chargers a domicilio y sellaron su pase a los playoffs de la NFL 2025.

Los Houston Texans consiguieron su boleto a los playoffs de la NFL 2025 este sábado luego de superar 20-16 a Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, sede del encuentro correspondiente a la Semana 17, en el cual el pateador Cameron Dicker fue el villano con dos goles de campo fallados.

Con esta derrota, los Denver Broncos se convirtieron en los campeones de la División Oeste de la Conferencia Americana, pues el 25 de diciembre se impusieron a los subcampeones Chiefs y esperaban un tropiezo de Chargers para asegurar el título.

Stroud finds Nico over the middle. Big time throw and catch.



HOUvsLAC on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/ldYP4J8ozp — NFL (@NFL) December 28, 2025

Omarion Hampton scores to make it a one-possession game 👀



HOUvsLAC on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/QOINJpfObm — NFL (@NFL) December 28, 2025

Los Texans tomaron ventaja muy rápido en el encuentro con un touchdown de Jayden Higgins tras un bombazo de C.J. Stroud.

No pasó mucho tiempo para que el equipo visitante aumentara la diferencia y se pusiera 14 -0 con otro impresionante envío de C.J. Stroud, éste para Jaylin Noel, quien recibió el ovoide con una tranquilidad asombrosa cerca de la zona de anotación.

Los Chargers recortaron distancias en el segundo cuarto con un gol de campo de Cameron Dicker de 27 yardas, acción en la que ratificó por qué es uno de los mejores pateadores de la NFL. Sin embargo, antes de que concluyera la mitad del juego no logró conectar un gol de campo de 32 yardas, siendo la primera ocasión que falla una oportunidad el jugador de Los Ángeles.

Houston puso más tierra de por medio en el tercer cuarto gracias a un gol de campo de Ka’imi Fairbairn. Pero un touchdown de Oronde Gadsten permitió que el equipo de casa se pusiera a siete puntos justo antes del comienzo del último cuarto, luego de engañar a la defensiva visitante.

AFC WEST CHAMPS.



Goal No. 1 ✅



And we’re still climbing. pic.twitter.com/yHbSmyw8Ww — Denver Broncos (@Broncos) December 28, 2025

Sin embargo, otro gol de campo de Ka’imi Fairbairn permitió que los Texans retomaran nuevamente sus 10 puntos de ventaja y se pusieran 20-10 a falta de 6 minutos con 29 segundos en el reloj.

Chargers no se daba por vencido y a falta de 3 minutos con 37 segundos se puso a sólo cuatro puntos de empatar el marcador gracias a un touchdown de Omarion Hampton. La distancia no se recortó más porque Cameron Dicker falló su segundo gol de campo de la noche, obligando a Los Ángeles a conseguir un touchdown para conseguir el triunfo.

Próximos juegos de Chargers y Texans

Tanto Chargers como Texans volverán a los emparrillados el próximo 4 de enero, cuando se lleven a cabo todos los partidos correspondientes a la Semana 18 de la NFL.

La franquicia de Los Ángeles enfrentará como visitante a los Denver Broncos, mientras que los de Houston serán locales ante los Indianapolis Colts.

EVG