Broncos vence a Chiefs y acaricia el título de la División Oeste de la Conferencia Americana de la NFL

Bo Nix festeja su touchdown en la victoria de Broncos sobre Chiefs en la Semana 17 de la NFL.

Los Denver Broncos superaron por marcador de 20-13 a los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium, con lo que se pusieron muy cerca de conquistar el título de la División Oeste de la Conferencia Americana de la NFL. Para ello necesitan que Los Angeles Chargers no derroten a los Houston Texas el sábado.

Pudo haber sido el último partido de Travis Kelce en el Arrowhead Stadium con los Chiefs. El tight end se retiraría al final de esta temporada, pues dejaría los emparrillados antes de su boda con la cantante Taylor Swift, programada para el 13 de junio del 2026.

BO NIX TO RJ HARVEY FOR THE LEAD



DENvsKC on Prime Video

— NFL (@NFL) December 26, 2025

Un gol de campo de Wil Lutz de 27 yardas puso al frente a Denver en el primer cuarto. Kansas City le dio la vuelta en el segundo con un touchdown de Brashard Smith a pase de Chris Oladokun.

Duelo de volteretas entre Chiefs y Broncos

Los Broncos se acercaron antes del mediotiempo con un gol de campo de Wil Lutz de 30 yardas para poner la pizarra 6-7, en favor de la escuadra local.

Los Chiefs ampliaron su ventaja a 10-6 en el tercer cuarto gracias a que Harrison Butker hizo un gol de campo de 53 yardas. Pero el equipo visitante revirtió la desventaja con un touchdown de Bo Nix.

Chris Oladokun just keeps making things happen 👏



DENvsKC on Prime Video

— NFL (@NFL) December 26, 2025

Los actuales subcampeones de la NFL, ya eliminados de la contienda por los playoffs, empataron el marcador con un gol de campo de Harrison Butker de 47 yardas.

Un touchdown de RJ Harvey le permitió a los Broncos asegurar la victoria sobre los Chiefs a falta de 1 minuto 45 segundos por jugar en el Arrowhead Stadium.

Próximos juegos de Broncos y Chiefs

Broncos y Chiefs volverán a los emparrillados el próximo 4 de enero, cuando se lleven a cabo todos los partidos correspondientes a la Semana 18 de la NFL, la última de la temporada regular antes de los playoffs.

Kansas City visita el Allegiant Stadium para medir fuerzas ante los Raiders de Las Vegas. Por su parte, el conjunto de Denver será local ante Los Angeles Chargers en el Empower Field at Mile High.

Los Chiefs ya habían quedado eliminados desde su derrota a manos de Los Angeles Chargers en la Semana 15, lo que derivó en que por primera vez desde el 2014 se perdieran los playoffs.

EVG