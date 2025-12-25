Canelo Álvarez regala un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé a su hija mayor; esto cuesta y así es el impresionante auto de lujo

El 'Canelo' Álvarez le regaló un millonario Mercedes a su hija Emily Cinnamon como obsequio de Navidad.

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiró la casa por la ventana con el millonario Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, auto que le regaló a su hija mayor, Emily Cinnamon, como obsequio de Navidad, mismo que se lo entregó adornado con un grande moño rojo para hacer más especial el momento.

La propia Emily Cinnamon, quien cumplió la mayoría de edad (18 años), presumió el lujoso detalle de parte de su famoso padre en sus instastories, en las que publicó algunas fotos de este lujoso vehículo tanto por fuera como adentro, con ella al volante, probando el coche que el destacado pugilista le dio la noche del 24 de diciembre.

El 'Canelo' Álvarez le regaló un millonario auto a su hija Emily Cinnamon como obsequio de Navidad. ı Foto: IG @emilyc.alvarez

“Gracias, pa @Canelo”, fue el mensaje con el que la hija mayor del ‘Canelo’ Álvarez agradeció a su papá este lujoso Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, el cual ya estrenó en esta Navidad. El carro es de color negro y los seguidores de la hija del boxeador de inmediato reaccionaron en las redes sociales.

¿Cómo es el Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé?

El Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, auto que el ‘Canelo’ Álvarez le regaló a su hija Emily Cinnamon, es un deportivo de lujo que combina la estética agresiva de un coupé con la practicidad de cuatro puertas, ofreciendo versiones potentes (desde un seis cilindros turbo con hibridación ligera hasta un V8 biturbo con opción híbrida enchufable) y una dinámica de conducción excepcional.

Presenta un imponente diseño con la parrilla Panamericana, capó alargado y caída de techo pronunciada. Su agresivo diseño, junto con la ingeniería de alto nivel de AMG, lo posicionan como una de las joyas de la firma alemana.

El Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé sobresale por ser uno de los sedanes más rápidos del mundo, lo que lo ha convertido en objeto de deseo entre coleccionistas y amantes de los autos millonarios.

El 'Canelo' Álvarez le regaló un millonario auto a su hija Emily Cinnamon como obsequio de Navidad. ı Foto: IG @emilyc.alvarez

El 'Canelo' Álvarez le regaló un lujoso auto a su hija Emily Cinnamon en Navidad. ı Foto: IG @emilyc.alvarez

¿Cuánto cuesta el millonario auto que el Canelo Álvarez le regaló a su hija Emily Cinnamon?

El Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, auto que el ‘Canelo’ Álvarez le regaló a su primogénita Emily Cinnamon en Navidad, puede llegar a valer más de 4 millones de pesos, dependiendo la versión que sea y su equipamiento.

La versión AMG GT 53 4MATIC+ tiene un precio desde los 2 millones 675 mil pesos. Cuenta con motor de seis cilindros y asistencia híbrida (435 caballos de fuerza).

La versión AMG GT 63 S E Performance tiene un valor que va de los 4 millones 229 mil pesos a los 4 millones 900 mil pesos. Es más radical e híbrida enchufable, con más de 800 caballos de fuerza.

