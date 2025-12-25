Lions cae ante Vikings y queda sin posibilidades de clasificar a los playoffs de la NFL 2025

El receptor abierto de los Lions, Amon-Ra St. Brown, es tackleado por Isaiah Rodgers, esquinero de los Vikings.

Los Detroit Lions perdieron 23-10 ante los Minnesota Vikings en el U.S. Bank Stadium, resultado con el que quedaron eliminados de la NFL 2025, pues necesitaban ganar este encuentro y el de la Semana 18 para mantener vivas sus posibilidades de clasificar a los playoffs, lo cual lograron en las dos pasadas temporadas.

Los aficionados de la franquicia de Míchigan no tuvieron una feliz Navidad, pues la caída ante los ya eliminados Vikings impidió que el equipo accedieran a su tercera postemporada al hilo por primera ocasión desde 1954. Este resultado, además, clasificó a los Green Bay Packers, que el sábado enfrentan a los Baltimore Ravens.

Minnesota se puso en ventaja en la recta final del primer cuarto gracias a un touchdown de Aaron Jones Sr., quien se filtró por el centro y acarreó cuatro yardas.

Insuficiente reacción de Lions ante Vikings

Detroit emparejó la pizarra poco antes del medio tiempo y lo consiguió gracias a Isaac TeSlaa, quien se levantó por todo lo alto para recibir un gran envío de Jared Goff.

Los Vikings recuperaron la delantera con un gol de campo de Will Reichard de 52 yardas. Los locales pusieron más tierra de por medio en el tramo final del tercer cuarto con otro gol de campo del mismo Reichard, este de 56 yardas.

Minnesota llegó eliminado al partido celebrado en el U.S. Bank Stadium, pues hace dos semanas quedaron fuera de toda posibilidad de acceder a los playoffs de la NFL. Por su parte, los Lions se presentaron a este cotejo con la necesidad de ganar para mantener vivas sus aspiraciones por clasificar.

Jake Bates acercó a los Lions con su gol de campo de 48 yardas en el último cuarto con 4 minutos y 39 segundos restantes en el reloj. Pero los de casa respondieron con un brutal touchdown de Jordan Addison, quien de esa manera aseguró la victoria para los Vikings y sentenció la eliminación de Detroit.

Will Reichard puso cifras definitivas con su gol de campo de 42 yardas para la definitiva victoria de Minnesota por marcador de 23-10.

Próximos juegos de Lions y Vikings

Tanto Lions como Vikings volverán a los emparrillados el próximo 4 de enero, cuando el primer domingo del 2026 disputen sus compromisos correspondientes a la Semana 18, en la que Minnesota se mide ante los Green Bay Packers, mientras que Detroit visita el Soldier Field para enfrentar a los Chicago Bears.

