Sydney Sweeney estrena relación con una estrella del Milan; ¿Santiago Giménez involucrado?

La actriz Sydney Sweeney tendría un romance con un futbolista del Milan, club en el que juega Santiago Giménez.

El estadounidense Christian Pulisic, compañero del delantero mexicano Santiago Giménez en el Milan, estaría teniendo un romance con la joven actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney, esto de acuerdo con información del reconocido medio local La Gazzetta dello Sport.

El prestigioso periódico reporta que el atacante del conjunto rossoneri y la actriz de Hollywood llevan varias semanas saliendo juntos, por lo que la relación iría viento en popa, pese a que no tiene mucho tiempo de que la también modelo puso fin a su vínculo con el estadounidense Jonathan Davino, productor de cine.

La noticia del posible romance entre Sydney Sweeney y el compañero de Santiago Giménez en el Milan cobró fuerza a raíz de una publicación de DNA da Bomber, una plataforma italiana de contenido deportivo.

¿Cómo comenzó el romance entre Sydney Sweeney y la estrella del Milan?

De acuerdo con información de La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic y Sydney Sweeney comenzaron a salir después de las rupturas sentimentales de ambos.

La actriz de Hollywood terminó su romance con el productor de cine Jonathan Davino, mientras que la estrella del Milan culminó su noviazgo con la golfista Alexa Melton.

Sin embargo, Sydney Sweeney y Christian Pulisic han mantenido muy en secreto su relación, al grado de que no hay fotos que confirmen el noviazgo. Tampoco se ha pronunciado al respecto ninguno de los dos.

Sydney Sweeney y Christian Pulisic, dos estrellas contemporáneas

Sydney Sweeney y Christian Pulisic son dos estrellas estadounidenses de la actualidad y ambos son contemporáneos, pues el delantero del Milan tiene 27 años, uno menos que la productora.

Sydney Sweeney saltó a la fama por sus papeles de Cassie Howard en Euphoria, y Olivia Mossbacher en The White Lotus. Sus roles en estas series le valieron nominaciones al Emmy.

La también modelo de igual manera se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más importantes de Hollywood con éxitos como Cualquiera menos tú, comedia romántica del 2023.

Por su parte, Christian Pulisic disputa su tercera campaña con el Milan, club al que llegó en el 2023 procedente del Chelsea. El estadounidense ha ganado hasta el momento un título con Il Diavolo, el de la Supercopa de Italia 2024.

