Cristiano Ronaldo marca doblete y está a nada de llegar a los 1000 goles; ¿cuántos le faltan?

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anotó doblete en la victoria del Al-Nassr y se acercó más a la meta que tiene de llegar a los mil goles en su carrera. El Comandante alcanzó las 957 dianas, acortando a 43 la cantidad necesaria para hacer historia.

CR7 no sólo está más cerca de su millar de goles, pues tiene 40 anotaciones en lo que va de 2025. El delantero portugués tiene 14 años en donde mete 40 goles o más. Por si fuera poco, es el goleador de la Liga Profesional Saudita y mantiene a su equipo en la lucha por el título.

🤯🔥 Taco de Cristiano Ronaldo (957) para convertiste en el PRIMER futbolista en la historia en marcar 40 goles o más en 14 años distintos pic.twitter.com/ir3hDjbB8m — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 27, 2025

¿Cuántos goles le faltan y cuándo llegaría CR7 a los 1000 goles?

A Cristiano Ronaldo le faltan 43 goles para los mil. Al Al-Nassr le resta un partido este año, el 30 de diciembre. Si CR7 anota triplete, le restaría solo cuarenta anotaciones para su tan ansiada meta de ser el ariete más prolífico del mundo.

Si tomamos en cuenta que El Comandante tiene 14 años a lo largo de su trayectoria anotando 40 goles o más, podemos decir que llegaría a los mil goles en 2026. Año en donde el delantero jugará su sexta Copa del Mundo con Portugal.

GOAT doing GOAT things. Again. 🐐⚽ pic.twitter.com/DDbH8ewf9g — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 27, 2025

Así fueron los goles de Cristiano Ronaldo

El Al-Nassr dominó el juego ante el Al-Okhdood de inicio a fin. El conjunto de Cristiano Ronaldo fue amo y señor del cotejo, pero no pudieron capitalizarlo hasta el minuto 31, cuando Cristiano Ronaldo, con la especialidad de la casa, empujó el balón para el 1-0.

Con el paso de los años el estilo de juego de El Bicho ha cambiado considerablemente. De unas temporadas a la fecha es más un jugador que termina las acciones de peligro que otros compañeros genera, con ocasionales golazos de fuera del área.

🐐 The opener belongs to Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/D5lquNreft — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 27, 2025

Antes del final de la primera mitad el Al-Nassr encontró su segundo tanto de la noche. Brozovic lanzó una diagonal al área que Cristiano Ronaldo terminó para encaminar la victoria de su equipo. Su compatriota, Joao Felix anotó el tercero y definitivo.

Parecía que CR7 anotaba triplete, pero su último tanto fue anulado. Fue un fuera de lugar muy apretado. Una acción en donde el delantero se movió por la espalda de los defensores y empujó el balón al fondo de las redes. El árbitro no concedió la diana y el luso se quedó con las ganas de un nuevo hat-trick.

aar